Двух полицейских подозревают в причастности к смерти 3-летней девочки

Подозреваемые работники полиции находятся под домашним арестом.

Прокуратура Харьковской области объявила подозрение двум инспекторам по ювенальной превенции одного из территориальных отделов полиции в связи со смертью трехлетней девочки.

Об этом во вторник, 2 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как рассказал начальник управления прокуратуры области Сергей Перепелица, полицейских подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели ребенка (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

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По данным следствия, в райотдел полиции неоднократно обращалась бабушка девочки. Женщина заявляла о возможной угрозе жизни и здоровью ее внучки из-за жестокого отношения матери и отчима к ребенку. По объяснениям заявителя, семья нередко “воспитывала“ девочку кулаками. Однако ни одно из заявлений бабушки не было рассмотрено должным образом.

Так, 25-летняя инспектор полиции прекратила рассмотрение одного из таких обращений после формальных объяснений матери ребенка. При этом она не проверила доводы заявительницы, не выяснила социально-бытовые условия, в которых живет девочка, и не сообщила в соответствующие органы и службы по делам детей о возможной угрозе здоровью малышки.

Пытаясь прекратить издевательства над внучкой, бабушка забрала девочку из семьи и привезла в больницу, где медики зафиксировали многочисленные ушибы и синяки на теле ребенка.

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По факту нанесения легких телесных повреждений девочке было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины. Следователь в производстве дважды поручала ювенальному инспектору проверить условия проживания ребенка и допросить родителей. Однако ни одно из этих поручений не было выполнено.

На аналогичные обращения бабушки не принимал меры и другой подозреваемый - 21-летний ювенальный инспектор. Полицейский ограничился телефонным разговором с отчимом и провел несколько рейдов с социальными службами. Однако ни разу не был дома, где жил ребенок.

В соответствии с требованиями законодательства полицейский должен был немедленно установить местонахождение девочки, пострадавшей от домашнего насилия, и инициировать вопрос об изъятии ее из семьи. Однако он ничего не сделал.

Небрежное отношение правоохранителей к служебным обязанностям привело к тому, что в сентябре 2018 года девочка, в очередной раз пострадав от побоев, погибла.

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Мать ребенка пыталась выдать содеянное за несчастный случай и заявила, что дочь якобы подавилась яблоком. Однако экспертиза показала, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся кровоизлиянием с последующим отеком головного мозга. Кроме того, на теле и лице умершей девочки были обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки, что свидетельствует о систематическом издевательстве над ребенком.

Как выяснило расследование, отчим при попустительстве матери регулярно бил падчерицу, причиняя девочке сильную физическую боль и моральные страдания. 24 сентября прошлого года он в очередной раз избил ребенка. От полученных травм девочка умерла, а родители только через несколько часов вызвали медиков и пытались скрыть истинную причину смерти.

Сейчас производство в отношении матери и отчима погибшего ребенка слушается в Купянском районном суде. 30-летней женщине и ее 40-летнему сожителю инкриминируются пытки, нанесение тяжких телесных повреждений и умышленное причинение смерти малолетнему ребенку с целью скрыть другое преступление по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121, п. 2, 9, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.

Подозреваемых работников полиции отстранили от должности - они под домашним арестом.

Как сообщалось в октябре 2018, в санатории под Хмельницким воспитатель избивал детей.