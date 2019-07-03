“Голос” отказался от 2 млн грн взносов

Взносы не соответствуют фандрайзинговой политике партии.

Политическая партия “Голос” вернула 2 миллиона гривен взносов потому, что они не соответствуют фандрайзинговой политике политсилы. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице политсилы.

Мы проводим проверку всех взносов, которые к нам поступают. Когда мы начали кампанию фандрайзинга, время от времени получаем непрозрачные платежи - от людей с налоговым долгом, с незакрытыми судимостями. Мы обязательно возвращаем эти деньги, даже если это большие суммы, - сообщили в пресс-службе партии.

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Сообщается, что, согласно политике фандрайзинга партии, “Голос” принимает финансовую помощь только при условии, если спонсоры не будут влиять на независимость партии, не поставят под сомнение ее репутацию и не будут противоречить ценностям политической силы.

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К слову, партия не назвала имя человека или наименование компании, которая пожертвовали 2 млн гривен в бюджет “Голоса”.

Напомним, Вакарчук подсчитал, что Тимошенко пропустила 75% голосований в Раде. Политик пригрозил, что в новой Раде с новыми правилами лидер "Батькивщины" может лишиться мандата.