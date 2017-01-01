Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Херсоне на коленях встречали кортеж с телом погибшего медика Ирины Шевченко

Комментариев: 0
Сегодня тело погибшего медика Ирины Шевченко привезли в Херсон.
Тело Ирины Шевченко привезли в Херсон
Тело Ирины Шевченко привезли в Херсон
pik.ua

Сегодня, 3 июля, тело погибшего в результате сепаратистского обстрела медика Ирины Шевченко привезли в ее родной город Херсон. Об этом передает местное издание ПИК.

Жители города встретили кортеж с флагами
Жители города встретили кортеж с флагами
pik.ua

Читай также: Начато расследование по факту обстрела санитарной машины ВСУ

Жители Херсона встретили кортеж с телом военного медика на коленях. Таким образом херсонцы отдали честь героизму Ирины Шевченко.

Херсонцы встречали тело на коленях
Херсонцы встречали тело на коленях
pik.ua

Кортеж с гробом военного медика ненадолго остановился на мосту. Именно на этом месте во время одной из акций стояла еще живая Ирина Шевченко с украинским флагом. Похороны военного медика состояться сегодня.

Читай также: Появились подробности гибели медиков на Донбассе

Напомним, военный медик Ирина Шевченко погибла 1 июля в результате обстрела санитарного авто под Водяным. Пользователи в Facebook сообщают, что погибла военный медик Ирина Шевченко. У нее на странице друзья и близкие выражают свои соболезнования. Многие страны выразили соболезнование и возмутились тем, что террористы обстреляли автомобиль с медиками.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Ирина Шевченко, военный медик, тело, Херсон, обстрел
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь