В Херсоне на коленях встречали кортеж с телом погибшего медика Ирины Шевченко

Сегодня тело погибшего медика Ирины Шевченко привезли в Херсон.

Сегодня, 3 июля, тело погибшего в результате сепаратистского обстрела медика Ирины Шевченко привезли в ее родной город Херсон. Об этом передает местное издание ПИК.

Жители города встретили кортеж с флагами pik.ua

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Жители Херсона встретили кортеж с телом военного медика на коленях. Таким образом херсонцы отдали честь героизму Ирины Шевченко.

Херсонцы встречали тело на коленях pik.ua

Кортеж с гробом военного медика ненадолго остановился на мосту. Именно на этом месте во время одной из акций стояла еще живая Ирина Шевченко с украинским флагом. Похороны военного медика состояться сегодня.

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Напомним, военный медик Ирина Шевченко погибла 1 июля в результате обстрела санитарного авто под Водяным. Пользователи в Facebook сообщают, что погибла военный медик Ирина Шевченко. У нее на странице друзья и близкие выражают свои соболезнования. Многие страны выразили соболезнование и возмутились тем, что террористы обстреляли автомобиль с медиками.