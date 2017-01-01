В Херсоне на коленях встречали кортеж с телом погибшего медика Ирины Шевченко
Сегодня, 3 июля, тело погибшего в результате сепаратистского обстрела медика Ирины Шевченко привезли в ее родной город Херсон. Об этом передает местное издание ПИК.
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Жители Херсона встретили кортеж с телом военного медика на коленях. Таким образом херсонцы отдали честь героизму Ирины Шевченко.
Кортеж с гробом военного медика ненадолго остановился на мосту. Именно на этом месте во время одной из акций стояла еще живая Ирина Шевченко с украинским флагом. Похороны военного медика состояться сегодня.
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Напомним, военный медик Ирина Шевченко погибла 1 июля в результате обстрела санитарного авто под Водяным. Пользователи в Facebook сообщают, что погибла военный медик Ирина Шевченко. У нее на странице друзья и близкие выражают свои соболезнования. Многие страны выразили соболезнование и возмутились тем, что террористы обстреляли автомобиль с медиками.
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