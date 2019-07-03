Вероятно, над животными еще и жестоко издевались, регулярно их избивая.

"Концлагерь" для животных: Под Одессой в "питомнике" морили голодом десятки собак

"Концлагерь" для животных: Под Одессой в "питомнике" морили голодом десятки собак

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Зоозащитники спасли из так называемого «питомника» в Ивановском районе Одесской области три десятка породистых собак, которых содержали в ужасных условиях и совсем не кормили.

Об этом сообщили в организации Animal-Sos Odessa, передает Думская.

“Алабаи и курцхаары истощены настолько, что с трудом двигаются, и очень боятся людей, особенно своего “хозяина“. Предполагается, что животных еще и били“, - говорится в сообщении.

К зоозащитникам обратились жители села Бараново Ивановского района, люди просили помочь спасти собак от голодной смерти, ужасного обращения и содержания.

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“Ситуация очень критическая, собак содержат в ужаснейшей антисанитарии, морят голодом и избивают. Собаки приходят к соседям за едой и обессиленные падают и умирают“, — отметили в организации.

Жители села говорят, что недавно животных в домохозяйстве было в два раза больше, многие погибли. С помощью кинологов и сотрудников полиции активисты увезли в безопасное место 28 собак. Сейчас волонтеры строят для них вольеры.

По данному факту полицией начато уголовное производство по ч.1 ст. 299 УК (жестокое обращение с животными).

Как сообщалось 30 июня, в одесской Аркадии израненную лошадь заставляют катать туристов.