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Единственный кандидат от Оппозиционной платформы За жизнь по 113 округу - Александр Лукашев

Комментариев: 1
Единственный кандидат от Оппозиционной платформы За жизнь по 113 округу - Александр Лукашев

В 113 избирательном округе Луганской области распространяются материалы предвыборной агитации самовыдвиженца Владимира Струка (беспартийного) с текстом  "Об’єднуємося заради миру" и общей фотографией с Юрием Бойко.

Такая предвыборная агитация вводит в заблуждение избирателей: на данном округе "Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула кандидатом в народные депутаты Александра Анатольевича Лукашева. Об этом пишет официальный сайт.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за демократические выборы, призывает кандидатов в одномандатных округах вести кампанию честно, а правоохранительные органы - реагировать на все нарушения согласно закону.

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Комментариев (1)
CasperW    03.07.2019, 13:32
Оценка:  -1
CasperW
Кто все эти люди? (с)
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