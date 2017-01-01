Из-за телефонных террористов в Виннице эвакуировали 9 тысяч человек

Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

За сообщения о минировании можно сесть на 10 лет unn.com.ua

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За прошедшие сутки в Виннице поступило несколько сообщений о минировании целого ряда объектов. В результате были эвакуированы более 9 тысяч человек. Об этом со ссылкой на ГУ Нацполиции области пишет УНН.

Так, 2 июля на электронный ящик в полицию поступило сообщение о возможных взрывах в жилых домах, детских садах, торговых центрах, гостиницах и больницах в Виннице.

Всего был названы 33 объекта. Правоохранители проверили все указанные в сообщении объекты и взрывоопасные предметы не обнаружили.

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Работниками взрывотехнической и кинологической служб полиции была проведена проверка всех объектов и прилегающих к ним территорий. Опасные предметы не обнаружены.

Во время проверки были эвакуированы почти 9100 человек. Сведения о событии внесены в ЕРДР в соответствии с частью 1 статьи 258 УК (террористический акт), за что предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее сообщалось, что обвиняемый в массовых минированиях вышел под залог в 1,4 млн грн.