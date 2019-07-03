Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Данилюк рассказал, влияет ли Коломойский на Зеленского

Комментариев: 2
Также Данилюк прокомментировал отношения главы ОП Богдана с Коломойским.
Данилюк рассказал, что Коломойский не влияет на Зеленского
Данилюк рассказал, что Коломойский не влияет на Зеленского
facebook.com/o.danyliuk

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк рассказал, что бизнесмен Игорь Коломойский не влияет на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сообщил в интервью для “Украинской правды“.

Читай также: В Кремле назвали условие встречи Путина с Зеленским

Данилюк отметил, что не видит влияния Коломойского на Зеленского.

Есть люди, которые асоциируются с Коломойским по прошлой работе, кто-то по другим связям. Они есть и в спике (партии “Слуга народа“ - прим. ред.)...Но я непосредственного влияния Коломойского на Зеленского не вижу, - подчеркнул серктарь СНБО.

Относительно главы Офиса президента Андрея Богдана, которого считают адвокатом Коломойского Данилюк говорит, что Богдан давно уже не его адвокат. Сейчас глава ОП, по словам Данилюка, “ведет самостоятельную политику“.

Читай также: У Порошенко призывают Зеленского не пустить людей Януковича к власти

Ранее стало известно, что секретарь национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что необходимости сделать визовый режим с Российской Федерацией нет. Данилюк отметил, что сейчас не видит необходимости в визовом режиме с РФ, так как это ничего не даст.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Данилюк, СНБО, Зеленский, Коломойский, влияние, Богдан
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
i-Kovalsky    03.07.2019, 13:35
Оценка:  0
i-Kovalsky
та не, мы дали Коломойскому Барышевский районный суд и сказали, чтобы дальше сам крутился, как умеет.
ЗаУкраину    03.07.2019, 13:17
Оценка:  -1
ЗаУкраину
- Мы тебе, конечно, верим,
Разве могут быть сомненья?
Мы и сами всё это видим –
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь