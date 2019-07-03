Данилюк рассказал, влияет ли Коломойский на Зеленского

Также Данилюк прокомментировал отношения главы ОП Богдана с Коломойским.

Данилюк рассказал, что Коломойский не влияет на Зеленского facebook.com/o.danyliuk

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк рассказал, что бизнесмен Игорь Коломойский не влияет на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сообщил в интервью для “Украинской правды“.

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Данилюк отметил, что не видит влияния Коломойского на Зеленского.

Есть люди, которые асоциируются с Коломойским по прошлой работе, кто-то по другим связям. Они есть и в спике (партии “Слуга народа“ - прим. ред.)...Но я непосредственного влияния Коломойского на Зеленского не вижу, - подчеркнул серктарь СНБО.

Относительно главы Офиса президента Андрея Богдана, которого считают адвокатом Коломойского Данилюк говорит, что Богдан давно уже не его адвокат. Сейчас глава ОП, по словам Данилюка, “ведет самостоятельную политику“.

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Ранее стало известно, что секретарь национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что необходимости сделать визовый режим с Российской Федерацией нет. Данилюк отметил, что сейчас не видит необходимости в визовом режиме с РФ, так как это ничего не даст.

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