В Днепре главбух присвоила 1,2 миллиона грн предприятия

Перевод средств бухгалтер оформляла как оплату за якобы юридические услуги.

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Днепропетровской местной прокуратурой №1 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.4 ст.185 и ч. 2 ст.200 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах; кража; подделка и использование поддельного документа на перевод).

Об этом ИА "МОСТ-Днепр" сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что январь 2018 года главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью, которая в том числе осуществляла бухгалтерский учет еще ряда предприятий, злоупотребляя служебным положением, разработала преступный план, направленный на растрату имущества этих предприятий.

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"Так, используя электронные цифровые ключи доступа к банковским расчетным счетам предприятий, с помощью поддельных электронных платежных поручений главный бухгалтер переводила денежные средства на счета физических лиц-предпринимателей вроде как оплата за юридические услуги, зная, что между обществами и указанными лицами отсутствуют какие-либо хозяйственно-правовые отношения. В течение 2018-2019 гг. обвиняемая растратила денежные средства предприятий в размере более 1,2 млн грн", - говорится в сообщении.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Как сообщалось 21 июня, главного бухгалтера Киевского метрополитена обвиняют в ущербе на 26 млн.