Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре главбух присвоила 1,2 миллиона грн предприятия

Комментариев: 1
Перевод средств бухгалтер оформляла как оплату за якобы юридические услуги.
Главбух подделала электронные платежные поручения
Главбух подделала электронные платежные поручения
depositphotos.com

Читай также: Четверо бухгалтеров киевской полиции украли 12 млн гривен

Днепропетровской местной прокуратурой №1 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.4 ст.185 и ч. 2 ст.200 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах; кража; подделка и использование поддельного документа на перевод).

Об этом ИА "МОСТ-Днепр" сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что январь 2018 года главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью, которая в том числе осуществляла бухгалтерский учет еще ряда предприятий, злоупотребляя служебным положением, разработала преступный план, направленный на растрату имущества этих предприятий.

Читай также: В Кагарлыке главбух "Укрпочты" украла 1,3 млн грн и два года пряталась в шкафу

"Так, используя электронные цифровые ключи доступа к банковским расчетным счетам предприятий, с помощью поддельных электронных платежных поручений главный бухгалтер переводила денежные средства на счета физических лиц-предпринимателей вроде как оплата за юридические услуги, зная, что между обществами и указанными лицами отсутствуют какие-либо хозяйственно-правовые отношения. В течение 2018-2019 гг. обвиняемая растратила денежные средства предприятий в размере более 1,2 млн грн", - говорится в сообщении.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Как сообщалось 21 июня, главного бухгалтера Киевского метрополитена обвиняют в ущербе на 26 млн.

Поделись:
Теги: бухгалтер, воровство, Днепр
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
T-REX2    03.07.2019, 13:30
Оценка:  0
T-REX2
хорошего бухгалера и интерпол не может найти
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь