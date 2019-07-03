Законопроект о дематюкации касается публичных личностей и СМИ, - Богомолец

Нардеп объяснила инициативу.

Народный депутат Ольга Богомолец объяснила законопроект о дематюкации языка. Об этом передает УНИАН.

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По словам Богомолец, этот законопроект касается публичных личностей и средств массовой информации. Нардеп заявила, что этот законопроект является “криком ее души”.

То количество нецензурной брани, которая есть в публичном пространстве сегодня, - оно является абсолютно недопустимым. И этот закон я подала не как политик, этот закон я подала как врач, так как это диагноз обществу, как женщина, которая хочет жить в чистой Украине, как мать, которая хочет дать детям объяснения, почему эти слова нельзя употреблять, - сообщила Богомолец.

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Нардеп заявила, что закон не касается рядовых украинцев, для которых нецензурная брань “является частью их ежедневного употребления”.

Этот закон исключительно для публичных лиц, для публичного пространства и для средств массовой информации, - добавила нардеп.

В законопроекте, по словам Богомолец, будет даваться определение понятиям "сквернословие", "публичное лицо", а также должен быть определен перечень слов, которые нельзя употреблять в публичном пространстве публичным лицам.

Специальным компонентом должен быть для средств массовой информации и Интернета. Очень часто заменяют одну букву определенными обозначениями. От этого значения слова не меняется, просто как будто его нет, но на самом деле все понимают, о чем речь, - заявила Богомолец.

Кроме того, за нарушение этого закона предусмотрена система штрафов.

Это штрафы, которые будут касаться средств массовой информации, - это 10% от лицензионного сбора за выплаты по аудиотрансляции. Что касается физических лиц - это опять-таки штрафы, от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы с удержанием части заработка. И опять-таки, это как административное нарушение, - добавила Богомолец.

Что касается СМИ, нардеп добавила, что будут штрафовать даже в случае, если СМИ ретранслируют чужую прямую речь с нецензурной бранью.

Законом будут наказывать и народных депутатов, а все средства будут тратить на развитие украинского языка.

Напомним, в Раду внесли законопроект об очищении языка от сквернословия. Текста законопроекта на сайте Рады пока нет.