Из-за непогоды упавшие деревья в Украине травмировали 4 человек

Два человека пострадали от падения дерева на автобусную остановку в Днепре.

Всего по Украине за сутки ветер повалил порядка 200 деревьев 1kr.ua

В результате непогоды в Украине за минувшие сутки пострадали по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в среду, 3 июля.

Так, в Черновицкой области в результате падение деревьев пострадали два человека.

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Кроме того, по данным ГСЧС, в 10 населенных пунктах Хотинского и Кельменецкого районов частично повреждены крыши около 75 жилых домов и 6 объектов социальной сферы.

Также два человека пострадали от падения дерева на автобусную остановку в Днепре.

В связи с непогодой произошло падение около 191 дерева, в частности в городе Кривой Рог - 152 дерева, а в городе Днепр - 25 деревьев.

Кроме того, в Кривом Роге подразделение ГСЧС спасло двух человек, которые находились в автомобиле, на который упало дерево.

Как сообщалось 3 июля, в Кривом Роге ураган повалил более 150 деревьев, повреждены 76 авто.