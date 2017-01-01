"Внешней политики сейчас нет": Климкин раскритиковал команду Зеленского

Климкин отметил, что последний раз Зеленский с ним разговаривал еще накануне инаугурации, а после этого никакой коммуникации с ЗЕ-командой не было.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что команда президента Владимира Зеленсокго ни разу с ним не общалась.

Об этом он сообщил в интервью для издания Лига.net.

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Климкин отметил, что последний раз Зеленский с ним разговаривал еще накануне инаугурации, а после этого никакой коммуникации с ЗЕ-командой не было.

Глава МИД считает, что любой лидер должен “ангажировать других, вести своей харизмой“.

Какой будет модель будущей внешней политики? Не видно. Ок, какими будут очертания этой политики? Неизвестно. Сейчас вы от новой команды слышите то одно, то другое по каждому вопросу...Это стратегия?, - спрашивает Климкин.

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Министр указываает, что пока что команда новоизбранного президента Украины дает очень много интервью, вместо того, чтобы четко рассказать о стратегии.

Во внешней политике должна быть структура, должны быть директивы и единая политика, - подчеркивает Климкин.

Кроме того, глава МИД сам пытался связаться с Зеленским и звонил ему в приемую, хотел поделиться своими идеями по поводу визитов во Франции и Германию, однако, и тут не получил никаких ответов.

Климкин отметил, что внешней политики в Украине сейчас вообще нет.

Внешней политики сейчас нет. Возможно, она появится. Возможно, кто-то мешает. Мешаю я? Ну, с завтрашнего дня я в отпуске. Нет проблем, - добавил министр иностранных дел.

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Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что нота-ответ, которая стала причиной его конфликта с Зеленским, не сообщала новой информации, а лишний раз подчеркивала неизменную позицию украинской стороны.

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