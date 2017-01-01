ЦИК могла отказать Шарию и Клюеву в регистрации, - Верховный суд
Центральная избирательная комиссия могла повторно вынести решение об отказе в регистрации кандидатами в депутаты Анатолия Шария и Сергея Клюева.
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Об этом во время сегодняшнего брифинга заявил председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины Михаил Смокович, передает Прямый.
Суд не обязывал Центральную избирательную комиссию регистрировать кандидатами в народные депутаты чиновника из окружения Виктора Януковича Андрея Клюева и пророссийского блогера Анатолия Шария. Смокович акцентировал, что ЦИК должна была только повторно рассмотреть их заявления о регистрации.
ЦИК, на мой взгляд, могла вынести решение об отказе регистрации. Если смотреть на законодательство, на статью 61, то вы должны понимать, что вопрос составляющих характеристик статуса кандидатов ЦИК контролирует до голосования, - сообщил Смокович.
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Напомним, Клюева и Шария могут лишить регистрации кандидатами в депутаты. ЦИК сообщила, что готова отменить свое решение.
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