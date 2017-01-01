ЦИК могла отказать Шарию и Клюеву в регистрации, - Верховный суд

Суд не заставлял ведомство регистрировать Шария и Клюева, а всего лишь повторно пересмотреть их заявки.

Клюева и Шария не заставляли регистрировать коллаж фото НВ

Центральная избирательная комиссия могла повторно вынести решение об отказе в регистрации кандидатами в депутаты Анатолия Шария и Сергея Клюева.

Читай также: ГПУ отреагировала на регистрацию Клюева и Шария

Об этом во время сегодняшнего брифинга заявил председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины Михаил Смокович, передает Прямый.

Суд не обязывал Центральную избирательную комиссию регистрировать кандидатами в народные депутаты чиновника из окружения Виктора Януковича Андрея Клюева и пророссийского блогера Анатолия Шария. Смокович акцентировал, что ЦИК должна была только повторно рассмотреть их заявления о регистрации.

ЦИК, на мой взгляд, могла вынести решение об отказе регистрации. Если смотреть на законодательство, на статью 61, то вы должны понимать, что вопрос составляющих характеристик статуса кандидатов ЦИК контролирует до голосования, - сообщил Смокович.

Читай также: Парубий требует снять с выборов Клюева, Шария и Кузьмина

Напомним, Клюева и Шария могут лишить регистрации кандидатами в депутаты. ЦИК сообщила, что готова отменить свое решение.