Об этом кандидат в премьер-министры от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил во время рабочей поездки в Харьковскую область.

Жителей Харьковщины, как и всей Украины, волнуют одни и те же вопросы: когда наконец будет в Украине нормальная жизнь – без войны, тарифного геноцида, с достойными зарплатами и пенсиями, есть ли надежда на стабильность.

«Шестой год длятся боевые действия на востоке страны. И уже совершенно очевидно, что военного пути для достижения мира – нет. Наиболее действенным на сегодняшний день является дипломатический путь, путь переговоров. Мы с самого начала выступали за прямые переговоры со всеми сторонами конфликта, и возвращение четверых граждан Украины подтвердило, что прямые переговоры эффективны (28 июня благодаря усилиям председателя Политсовета партии Виктора Медведчука были освобождены четверо украинцев, – ред.). Мы будем и дальше продолжать работать над достижением мира в Украине. Это наша главная цель, с которой мы идем на выборы», – рассказал Юрий Бойко во время общения с жителями Чугуева.

Политик привел данные о том, что за 2014-18 гг. Украина потеряла 8,7% своей экономики, и на конец 2018 г. реальный ВВП составлял 91,3% от уровня 2013 года. За тот же период долларовый ВВП упал почти на 30% или более чем на 50 млрд долларов. Показатель ВВП на душу за это время обвалился с 4030 долл. на человека до 3095 долл. или на 23%. Он напомнил, что промышленное производство на конец 2018 года в реальном выражении составляло всего 81,6% от уровня 2013 года (т.е. Украина потеряла почти 1/5 часть промышленности), грузооборот – 88%, розничный товарооборот – 83,9%.

«Без мира – не будет экономического роста. Это очевидный факт. От пиар-акций промышленность не заработает. Поэтому наша политика – это политика экономического прагматизма. Защищать отечественного производителя, восстанавливать промышленный и научный потенциал, стимулировать развитие предпринимательства. Дешевые кредиты для молодёжи, справедливое налогообложение – налоги должны идти не на войну, а на развитие страны и благополучие людей – это то, что мы планируем сделать и обязательно сделаем после победы на выборах. В рядах ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ гораздо больше профессиональных управленцев, чем у тех, кто нам противостоит. А что касается возвращения людей, то я твердо верю, что в мирную успешную Украину люди обязательно вернутся!» – сказал основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.