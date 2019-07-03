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Из Широкино бойцы эвакуировали уникальную коллекция картин

Комментариев: 1
Несколько лет бойцы чеченского батальона, которые воюют за Украину, собирали картины и прятали от обстрелов.
Из Широкино эвакуировали картины
Из Широкино эвакуировали картины
facebook.com/tumariupol

В Донецкой области из поселка Широкино эвакуировали уникальные картины, которые считали утраченными.

Об этом сообщает мариупольская платформа “ТЮ“ на своей странице в Facebook.

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По предварительной информации, коллекция картин принадлежала художнику Виктору Павлюку, у которого в Широкино до войны была мастерская. Обнаружил эти картины боец чеченского батальона Шейха Мансура, который воюет за Украину на Донбассе.

Несколько лет картины собирали бойцы
Несколько лет картины собирали бойцы
facebook.com/tumariupol
Автором картин может быть украинский художник Виктор Павлюк
Автором картин может быть украинский художник Виктор Павлюк
facebook.com/tumariupol

Он еще с прошлого года собирал картины и прятал их от обстрелов, чтобы в будущем эвакуировать. Интересным фактом является то, что ранее эту коллекцию картин считали потерянной.

Военные чеченского батальона передали коллекцию из сотни полотен арт-платформе “ТЮ“.

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“Боец с позывным Пикассо до войны был художником, а значит мужчина распознал в разбросанных объектах художественную ценность и инициировал спасение коллекции. Сейчас это единственный известный случай эвакуации работ искусства с зоны боевых действий на Донбассе за 5 лет“, - говорится в сообщении.

Картины передали арт-платформе ТЮ
Картины передали арт-платформе ТЮ
facebook.com/tumariupol

Бойцы рассказали, что согласно их религии они не могут прикасаться к изображениям человека, однако, понимая историческую ценность этих картин для Украины, они спасали картины на протяжении нескольких лет.

Сейчас проводится идентификация работ, арт-платформа “ТЮ“ уже связалась с семьей Павлюка.

Ранее сообщалось, что на аукцион выставили картину “Скотыняки“, на которой изображен Ляшко в стиле БДСМ.

 

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Теги: картины, коллекция, Широкино, художник, эвакуация
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Комментариев (1)
Рики    03.07.2019, 15:34
Оценка:  0
Рики
Молодцы! Респект !!!
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