Из Широкино бойцы эвакуировали уникальную коллекция картин
В Донецкой области из поселка Широкино эвакуировали уникальные картины, которые считали утраченными.
Об этом сообщает мариупольская платформа “ТЮ“ на своей странице в Facebook.
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По предварительной информации, коллекция картин принадлежала художнику Виктору Павлюку, у которого в Широкино до войны была мастерская. Обнаружил эти картины боец чеченского батальона Шейха Мансура, который воюет за Украину на Донбассе.
Он еще с прошлого года собирал картины и прятал их от обстрелов, чтобы в будущем эвакуировать. Интересным фактом является то, что ранее эту коллекцию картин считали потерянной.
Военные чеченского батальона передали коллекцию из сотни полотен арт-платформе “ТЮ“.
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“Боец с позывным Пикассо до войны был художником, а значит мужчина распознал в разбросанных объектах художественную ценность и инициировал спасение коллекции. Сейчас это единственный известный случай эвакуации работ искусства с зоны боевых действий на Донбассе за 5 лет“, - говорится в сообщении.
Бойцы рассказали, что согласно их религии они не могут прикасаться к изображениям человека, однако, понимая историческую ценность этих картин для Украины, они спасали картины на протяжении нескольких лет.
Сейчас проводится идентификация работ, арт-платформа “ТЮ“ уже связалась с семьей Павлюка.
Ранее сообщалось, что на аукцион выставили картину “Скотыняки“, на которой изображен Ляшко в стиле БДСМ.
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