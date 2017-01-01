Известна причина падения военного самолета под Харьковом

За расследование крушения самолета под Харьковом взялось ГБР.

Следователи Государственного бюро расследований взялись за расследование падения военного самолета Л-39 под Харьковом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Следствию уже удалось установить причину катапультирования курсанта из военного самолета. Оказалось, что 2 июля во время выполнение курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета, в самолете Л-39 сработал датчик “пожар”.

Курсант катапультировался dbr.gov.ua

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Курсант связался с руководителем учебных полетов и тот приказал катапультироваться. Тот приказ выполнил, оставил самолет и приземлился с помощью парашюта. Курсант телесных повреждений не получил. Самолет упал на землю вблизи одного из сел

Продолжается раследование dbr.gov.ua

Двуречанского района Харьковской области.

Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 Уголовного кодекса Украины). Продолжается расследование.

Напомним, военный самолет упал во время учебного полета в Харьковской области. Пилот не пострадал, специальная комиссия будет выяснять причины крушения.