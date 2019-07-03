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В Днепре девушка хотела забраться к парню в общежитие и сорвалась с 4-го этажа

Комментариев: 3
Парни соорудили веревку из простыней, чтобы девушка могла, минуя вахтеров, попасть в общежитие через окно. Конструкция не выдержала, и девушка сорвалась.
Девушка упала с четвертого этажа, пытаясь залезть в общежитие к парню
Девушка упала с четвертого этажа, пытаясь залезть в общежитие к парню
informator.ua

В Днепре девушка сорвалась с высоты, когда пыталась забраться в окно общежития Автотранспортного колледжа НТУ на проспекте Александра Поля. 

Об этом сообщает Информатор.

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Правоохранители установили, что девушка не имеет никакого отношения в университету и общежитию. Она пришла к своим знакомым и, зная, что ее не пустит комендант, решила пролезть через окно.

Она упала на крышу пристройки
Она упала на крышу пристройки
informator.ua
Девушка получила легкие травмы
Девушка получила легкие травмы
informator.ua

Знакомые парни проживают на 4-м этаже, поэтому они решили связать веревку из простыней, однако, они оказались не прочными и девушка сорвалась с высоты и упала на крышу небольшой пристройки.

Потерпевшей повезло, у нее нет серьезных травм, а только содраны колени и ранена рука. На место инцидента приехали патрульные.

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Один из парней рассказал, что ему в 6 утра позвонил друг и попросил затянуть девочку на его этаж. По словам парня, он сразу предупредил об опасности.

Он меня полтора часа уговаривал. Ну и я ему сказал, чтобы если что, он взял всю вину на себя. У нее рука соскользнулся и она сорвалась с 4-го этажа, упала на крыш, - сообщил парень.

На местро приехали патрульные
На местро приехали патрульные
informator.ua

Одного из парней два дня назад отчислили из колледжа. Как парень до сих пор живет в общежитии, неизвестно. Он указывает, что не знает об исключении и планировал идти на пересдачу. На место происшествия вызвали руководство ВУЗа, а также родителей девушки. С ними сейчас общаются правоохранители.

Недавно в Днепре на женщину упала часть фасада.

 

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Теги: курьезы, подростки, Днепр, падение, конфуз, общежитие
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Комментариев (3)
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alex_br    03.07.2019, 15:20
Оценка:  -1
alex_br
Инженеры с них не ахти.
В мое время студенты к студенткам в общаги лазили, а здесь видно уже эмансипация и равные права )
Коляка    03.07.2019, 15:10
Оценка:  +1
Коляка
о как трахаться хотела
Via_dolorosa    03.07.2019, 15:09
Оценка:  +4
Via_dolorosa
Это ж как тр_ахаться надо хотеть что б так лазить; молодость однако. Хотя сейчас тепло можно было и в парке переночевать с любимым.
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