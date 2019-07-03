В Днепре девушка хотела забраться к парню в общежитие и сорвалась с 4-го этажа

Парни соорудили веревку из простыней, чтобы девушка могла, минуя вахтеров, попасть в общежитие через окно. Конструкция не выдержала, и девушка сорвалась.

В Днепре девушка сорвалась с высоты, когда пыталась забраться в окно общежития Автотранспортного колледжа НТУ на проспекте Александра Поля.

Об этом сообщает Информатор.

Читай также: В Киеве авто влетело в автобус с пассажирами и загорелось

Правоохранители установили, что девушка не имеет никакого отношения в университету и общежитию. Она пришла к своим знакомым и, зная, что ее не пустит комендант, решила пролезть через окно.

Она упала на крышу пристройки informator.ua

Девушка получила легкие травмы informator.ua

Знакомые парни проживают на 4-м этаже, поэтому они решили связать веревку из простыней, однако, они оказались не прочными и девушка сорвалась с высоты и упала на крышу небольшой пристройки.

Потерпевшей повезло, у нее нет серьезных травм, а только содраны колени и ранена рука. На место инцидента приехали патрульные.

Читай также: Из-за непогоды упавшие деревья в Украине травмировали 4 человек

Один из парней рассказал, что ему в 6 утра позвонил друг и попросил затянуть девочку на его этаж. По словам парня, он сразу предупредил об опасности.

Он меня полтора часа уговаривал. Ну и я ему сказал, чтобы если что, он взял всю вину на себя. У нее рука соскользнулся и она сорвалась с 4-го этажа, упала на крыш, - сообщил парень.

На местро приехали патрульные informator.ua

Одного из парней два дня назад отчислили из колледжа. Как парень до сих пор живет в общежитии, неизвестно. Он указывает, что не знает об исключении и планировал идти на пересдачу. На место происшествия вызвали руководство ВУЗа, а также родителей девушки. С ними сейчас общаются правоохранители.

Недавно в Днепре на женщину упала часть фасада.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.