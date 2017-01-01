В день убийства родственники распивали алкоголь.

Под Одессой отец задушил сына и выкинул его тело в выгребную яму

Под Одессой отец задушил сына и выкинул его тело в выгребную яму

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Правоохранители Одесской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сына.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

Жительница поселка Сарата обратилась к полицейским и сообщила о пропаже 32-летнего сына. Она рассказала, что он часто убегал из дома, но в этот раз не выходил на связь уже более 10 дней.

Правоохранители Саратского отделения полиции опросили его знакомых и установили круг общения пропавшего. В скором времени, тело мужчины было найдено в выгребной яме двора родного дяди. 61-летний отец парня был задержан в подозрении об убийстве.

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По предварительной информации, у сына с отцом были плохие отношения. В день убийства они распивали алкоголь в доме своего родственника. После между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку, в которой отец задушил сына. Чтобы избавиться от улик, он вытащил тело сына из дома и выкинул в выгребную яму.

Дядя погибшего ничего не помнит, так как был в сильном алкогольном опьянении. В данный момент продолжается следствие. Подозреваемого задержали по ч. 1 ст. 115 (намеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 3 июня, под Харьковом отец застрелил сына и покончил с собой.