Комитет ВР предложил будущему Кабмину устроить шоу из анализа "матюков"

В парламенте решили, что новому правительству как разу будет чем заняться, рассматривая по одному слову за заседание.

Сюмар пошутила, что новая Рада и новый Кабмин теперь имеют, чем заняться УНИАН

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Комитет ВР по вопросам свободы слова рассмотрел законопроект о дематюкации языка, однако исключительный перечень “матов“ должен утверждать Кабмин. Об этом сообщила глава комитета Виктория Сюмар, передает УНН.

“Провели комитет. Подписали и подали постановление о моратории на проверку СМИ в ходе выборов. Также решили последнее заседание посвятить таки законодательной инициативе госпожи Богомолец“, - отметила она.

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“Из подробностей этого документа - исключительный перечень “матов“ должен утверждать Кабмин. Думаю, это идеальная тема для рассмотрения следующей Радой и следующим Кабинетом министров“, - заявила Сюмар.

“Одно заседание - на анализ одного мата - на полгода страна будет обеспечена эксклюзивным и инновационным шоу. Анализы так анализы“, - сообщила Сюмар.

Напомним, ранее соцсети взорвались из-за законопроекта Богомолец о "дематюкации".