На Банковую все еще нельзя зайти в шортах, с телефоном и детьми

В Офисе президента рассказали об ограничениях для посетителей Банковой.

На улицу Банковую все еще пропускают не всех посетителей, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский ранее утверждал, что ограничений больше нет.

Об этом сообщают Украинские новости.

Читай также: “Хоть гантели не украли“: Зеленский показал фото спортзала на Банковой

В Офисе президента указывают, что они регламентируются п. 53 совместного распоряжения глав Администрации Президента Украины (АПУ) и Государственного управления делами (ГУД) от 2015 года №216, которое находится под грифом ДСП (“Для служебного пользования“) при пропуске людей в режимные здания.

В ОП рассказали, кто может зайти на Банковую ukranews.com

В пункте 53 говорится о том, что пропуск граждан, внешний вид которых не соответствует деловому стилю, запрещается. Например, человек в шортах зайти на Банковую не сможет.

Читай также: Зеленский не хочет показывать, как будет выглядеть новый Офис президента

Более того, на территорию и в здание Офиса президента запрещен вход с детьми до 14 лет.

Люди с телефонами, ноутбуками и кино-, фотоаппаратурой, люди в состоянии алкогольного опьянения также не смогут зайти в Офис президента. Ограничения распространяются и на вход с чемоданами, большими сумками, животными, оружием.

Ранее сообщалось, что новый музей могут открыть в здании Администрации президента.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.