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Под Чернобылем задержали женщину, собиравшую чернику на продажу

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Нарушительнице грозит штраф.
Под Чернобылем задержали женщину, собиравшую чернику на продажу
© kv.npu.gov.ua
Фото 1/3
  • Женщина приехала аж из Ровенской области
  • Женщина приехала аж из Ровенской области
  • Женщина приехала аж из Ровенской области
Под Чернобылем задержали женщину, собиравшую чернику на продажу
Женщина приехала аж из Ровенской области
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Во время патрулирования территории зоны отчуждения ЧАЭС в селе Вильча полицейские и бойцы Национальной гвардии обнаружили женщину, которая собирала чернику.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

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"14 кг лесной ягоды она собиралась вынести за пределы радиоактивно-загрязненной зоны без соответствующего контроля и дозиметрического документа. Чтобы собрать чернику и затем продать ее, женщина приехала аж из Ровенской области. Ее поймали с поличным", - говорится в сообщении.

За проникновение на запретную территорию без разрешения специальных документов на женщину составили админпротокол по ст. 46-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиактивного загрязнения).

Как сообщалось, на ЧАЭС начинают проводить легальные экскурсии.

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Теги: ЧАЭС, Чернобыль
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