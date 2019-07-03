Жена Зеленского со "странным" лицом слушала речь своего мужа в Канаде

В сети обсуждают первую леди - фото "скучающей" жены Зеленского засняли в Канаде.

Пользователи сети обратили внимание на то, с каким странным выражением лица Елена Зеленская слушала выступление своего мужа в Канаде.

Соответствующие кадры опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Зоя Казанжи.

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“Первая леди слушает ответы на вопросы и выступление президента Украины. Эмпатическое и заинтересованно. Кто в белых пальто, не переживайте. Пока она не стала публичной, мы ее не трогали. 95 квартал заложил очень правильные традиции по отношению к политикам, президентов и первых едва - не щадит никого. Потому, выбирая все прелести власти, они выбирают и все неудобства“, – пишет Казанжи.

В комментариях многие отмечают, что первой леди Украины могло быть плохо из-за “джетлага“ или по другим причинам, а также что шутить над внешним видом людей неэтично. В то же время им отвечают, что на столь же неэтичных шутках были построены многие выступления “Квартала 95“, сценаристом которого работала Елена Зеленская.

Как сообщалось 2 июля, сеть удивила обувь жены Зеленского в Канаде.