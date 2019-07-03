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Жена Зеленского со "странным" лицом слушала речь своего мужа в Канаде

Комментариев: 5
В сети обсуждают первую леди - фото "скучающей" жены Зеленского засняли в Канаде.
Жена Зеленского со "странным" лицом слушала речь своего мужа в Канаде
© соцсети
Фото 1/5
  • В сети шутят: "Будет, как Люся Янукович"
  • В сети шутят: "Будет, как Люся Янукович"
  • В сети шутят: "Будет, как Люся Янукович"
  • В сети шутят: "Будет, как Люся Янукович"
  • В сети шутят: "Будет, как Люся Янукович"
Жена Зеленского со "странным" лицом слушала речь своего мужа в Канаде
В сети шутят: "Будет, как Люся Янукович"
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Пользователи сети обратили внимание на то, с каким странным выражением лица Елена Зеленская слушала выступление своего мужа в Канаде.

Соответствующие кадры опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Зоя Казанжи.

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“Первая леди слушает ответы на вопросы и выступление президента Украины. Эмпатическое и заинтересованно. Кто в белых пальто, не переживайте. Пока она не стала публичной, мы ее не трогали. 95 квартал заложил очень правильные традиции по отношению к политикам, президентов и первых едва - не щадит никого. Потому, выбирая все прелести власти, они выбирают и все неудобства“, – пишет Казанжи.

В комментариях многие отмечают, что первой леди Украины могло быть плохо из-за “джетлага“ или по другим причинам, а также что шутить над внешним видом людей неэтично. В то же время им отвечают, что на столь же неэтичных шутках были построены многие выступления “Квартала 95“, сценаристом которого работала Елена Зеленская.

Как сообщалось 2 июля, сеть удивила обувь жены Зеленского в Канаде.

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Теги: Елена Зеленская, Канада, лицо
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Комментариев (5)
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COZEL    03.07.2019, 16:13
Оценка:  -2
COZEL
ТЯЖЕЛО ЕЙ ДАЛСЯ ПЕРЕЛЕТ И ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСОВОГО ПОЯСА
Сливной_Бачок    03.07.2019, 16:06
Оценка:  +2
Сливной_Бачок
Как говорится,в инстаграме и в жизни. Бгг. Научите ее делать макияж и наймите стилиста. Черные босоножки, не уместное платье - рукалицо.
designandrey65    03.07.2019, 15:53
Оценка:  -4
designandrey65
Ну поругались с благоверным,,, с кем не бывает...
Колишній-східняк    03.07.2019, 15:44
Оценка:  -3
Колишній-східняк
Она думает - а если и дети такими будут?!
ВосставшийИзБана    03.07.2019, 15:34
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Вот это харизма!
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