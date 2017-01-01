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В МВД зафиксировали больше 1000 случаев незаконной агитации

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Подкупа пока зарегистрировали 138 случаев, хулиганства - 41.
Перед выборами в новую Раду полиция продолжает фиксировать нарушения
Перед выборами в новую Раду полиция продолжает фиксировать нарушения
УНИАН

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На сегодня в Украине зарегистрировано 1262 случая, связанных с незаконной агитацией перед внеочередными парламентскими выборами. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко, передает УНН.

“На сегодня имеем зарегистрированных незаконной агитации - 1262 случая, подкупа - 138, препятствования осуществлению избирательного права - 50 случаев, хулиганства - 41, повреждения имущества - 14, сбора персональных данных - 8 и нарушения избирательной кампании, то есть финансирование - 3“, - сказал Стойко.

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По его словам, в целом составлены 285 административных протоколов, в основном связанных с нарушением распространения агитационных материалов.

Напомним, за прошедшие сутки в полицию поступило 139 сообщений о совершении правонарушений избирательного процесса.

Ранее спикер Андрей Парубий обратился в ГПУ и СБУ из-за допуска на выборы Андрея Клюева и Анатолия Шария.

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Теги: выборы, подкуп, нарушения, полиция, МВД, Рада
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