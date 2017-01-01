В Виннице полицейского арестовали за превышение служебных полномочий

Правоохранителя подозревают в избиении соратника Гриценко.

В Виннице полицейского, которые превысил свои служебные полномочия, что привело к гибели человека, арестовали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Ранее полицейский находился под круглосуточным домашним арестом, однако, сейчас суд изменил меру пресечения. Подозреваемый будет находится под стражей 60 суток без права залога.

Как известно, сотрудника полиции подозревуают в первышении своих служебных полномочий. В Виннице у него возник конфликт с мужчиной, а результате которого потерпевший получил тиелесные повреждения, а недавно, 23 июня, мужчина скончался в больнице от полученных травм.

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Подозреваемому грозит до 10 лет лишения тюрьмы.

Напомним, в июне в Виннице полиция остановила мужчину, у которого нашли гранату РГД-5 с запалом. Полицейский попросил прохожего присутствовать при следственных действий в качестве понятого, однако, тот отказался. После этого возник словесный конфликт и полицейский применил физическую силу. Избитым прохожим был Александр Комарницкий, его доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами.

Ранее сообщалось, что в Киеве кавказцы напали с ножом на охранников ресторана из-за неоплаченного счета. Известно, что двое мужчин кавказкой национальности пришли в ресторан и заказали еды на солидную сумму. Когда пришло время платить счет, посетители решили уйти, не заплатив.

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