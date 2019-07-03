“Желаю ему успеха”: Климкин ответил, почему не пошел на выборы с Вакарчуком

Глава МИД сознался, что договориться у них не вышло.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что у него “было очень много разговоров” с лидером политической партии “Голос” Святославом Вакарчуком касательно сотрудничества. Между тем, он не исключает сотрудничества с Вакарчуком. Об этом Климкин рассказал в интервью LIGA.net.

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Глава МИД Украины рассказал, что множественные переговоры между ним и партией “Голос”, в частности с самым Вакарчуком, не принесли желаемые для двух сторон результаты.

У нас было много разговоров со Святославом, но договориться не вышло. Не могу говорить детали. Я его ценю. Желаю ему успеха. И не исключаю сотрудничества в будущем. Что касается меня и моей команды, то ключевое требование - нулевая толерантность к себе и соратникам. За пять лет работы в МИД я сам стал другим человеком - в том смысле, что мои принципы и убеждения стали важнее всего остального, - отметил Климкин.

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Кроме того, министр приоткрыл занавес и немного рассказал о планах на будущее. Многие говорят о том, что Климкин может стать новым мэром Киева. Сам он прокомментировал это слухи довольно неоднозначно, оставив интригу.

Ну, слушайте, многие прикалываются на эту тему. Но я действительно люблю Киев. Хоть никогда и не говорил, что собираюсь идти в мэры. Но, конечно, и не исключаю этого! Есть и другие очень классные идеи. Но для меня важно не быть кем-то, а чтобы было влияние на изменения в стране, чтобы эти изменения рвали мозг. Мы не можем дальше идти путем эволюционным. Мы так к упадку придем, - добавил Климкин.

Глава МИД считает, что может объединиться только с людьми, которые полны харизмой и драйвом.

Понимаете, я очень не люблю лидерских команд, где один лидер и блеклая команда. Мне нужна команда особенных людей. Это - моя амбиция, - подчеркнул он.

Напомним, Климкин уходит в отпуск до сентября. Глава МИД оставляет ведомство под руководством замминистра Елены Зеркаль.