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“Желаю ему успеха”: Климкин ответил, почему не пошел на выборы с Вакарчуком

Комментариев: 4
Глава МИД сознался, что договориться у них не вышло.
Климкин рассказал о переговорах с Вакарчуком
Климкин рассказал о переговорах с Вакарчуком
facebook.com/UkraineMFA

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что у него “было очень много разговоров” с лидером политической партии “Голос” Святославом Вакарчуком касательно сотрудничества. Между тем, он не исключает сотрудничества с Вакарчуком. Об этом Климкин рассказал в интервью LIGA.net.

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Глава МИД Украины рассказал, что множественные переговоры между ним и партией “Голос”, в частности с самым Вакарчуком, не принесли желаемые для двух сторон результаты.

У нас было много разговоров со Святославом, но договориться не вышло. Не могу говорить детали. Я его ценю. Желаю ему успеха. И не исключаю сотрудничества в будущем. Что касается меня и моей команды, то ключевое требование - нулевая толерантность к себе и соратникам. За пять лет работы в МИД я сам стал другим человеком - в том смысле, что мои принципы и убеждения стали важнее всего остального, - отметил Климкин.

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Кроме того, министр приоткрыл занавес и немного рассказал о планах на будущее. Многие говорят о том, что Климкин может стать новым мэром Киева. Сам он прокомментировал это слухи довольно неоднозначно, оставив интригу.

Ну, слушайте, многие прикалываются на эту тему. Но я действительно люблю Киев. Хоть никогда и не говорил, что собираюсь идти в мэры. Но, конечно, и не исключаю этого! Есть и другие очень классные идеи. Но для меня важно не быть кем-то, а чтобы было влияние на изменения в стране, чтобы эти изменения рвали мозг. Мы не можем дальше идти путем эволюционным. Мы так к упадку придем, - добавил Климкин.

Глава МИД считает, что может объединиться только с людьми, которые полны харизмой и драйвом.

Понимаете, я очень не люблю лидерских команд, где один лидер и блеклая команда. Мне нужна команда особенных людей. Это - моя амбиция, - подчеркнул он.

Напомним, Климкин уходит в отпуск до сентября. Глава МИД оставляет ведомство под руководством замминистра Елены Зеркаль.

 

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Теги: Климкин, МИД, Вакарчук, выборы, "Голос"
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Комментариев (4)
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ЗаУкраину    03.07.2019, 16:44
Оценка:  0
ЗаУкраину
Ха-ха-ха!!!Клим чугункин и харизма?Вот это учудил... Оно мэр кУева? Ну если разве что уже все 100% куявлян совсем окуевшие после клЯчка.Плямкин, твой удел попроситься к пчилаводу юшшенко на пасеку, ульи переносить. Если он согласится.
trgvm1    03.07.2019, 16:22
Оценка:  +1
trgvm1
этому мудаку надо набить табло
Goga19041984    03.07.2019, 16:10
Оценка:  +2
Goga19041984
и при том его цитаты на "ворожночій мові", вот мразь лицемерно конченое.
Goga19041984    03.07.2019, 16:09
Оценка:  +2
Goga19041984
наконецто этот чмыренок пидрошенковский ушел, надеюсь скоро сядет и надолго.
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