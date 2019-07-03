Портнов подаст иск на Парубия за то, что он три года не подписывал закон

Речь идет о законе о борьбе с коррупцией в оборонной сфере.

Портнов подаст иск на Парубия за то, что тот три года не подписывал закон facebook.com/andrey.portnov.56

Юрист и бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов планирует привлечь спикера парламента Андрея Парубия к ответственности за то, что тот не подписал законы о борьбе с коррупцией в оборонной сфере.

Об этом Портнов написал на своей странице в Facebook.

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Юрист отметил, что сегодня, 3 июля, Парубий был недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским из-за провала сроков подписания законов. Однако, и сам Парубий, как пишет Портнов, более трех лет не подписывал “проголосованный парламентом закон об установлении отвественности за коррупцию в оборонной сфере“.

Он подчеркнул, что в своем новом заявлении в ГБР на Парубия укажет ущерб, нанесенный действиями Парубия. Он также предоставит список преступной группы, которая в этом участвовала, их умысел и хронологию преступления.

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“Заявление подаётся в учебно-воспитательных и фильтрационно-профилактических целях. Не переключайтесь“, - добавил Портнов.

Ранее сообщалось, что на Порошенко, Парубия и Гройсмана завели дело за захват власти.

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