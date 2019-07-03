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Портнов подаст иск на Парубия за то, что он три года не подписывал закон

Комментариев: 1
Речь идет о законе о борьбе с коррупцией в оборонной сфере.
Портнов подаст иск на Парубия за то, что тот три года не подписывал закон
Портнов подаст иск на Парубия за то, что тот три года не подписывал закон
facebook.com/andrey.portnov.56

Юрист и бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов планирует привлечь спикера парламента Андрея Парубия к ответственности за то, что тот не подписал законы о борьбе с коррупцией в оборонной сфере.

Об этом Портнов написал на своей странице в Facebook.

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Юрист отметил, что сегодня, 3 июля, Парубий был недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским из-за провала сроков подписания законов. Однако, и сам Парубий, как пишет Портнов, более трех лет не подписывал “проголосованный парламентом закон об установлении отвественности за коррупцию в оборонной сфере“.

Он подчеркнул, что в своем новом заявлении в ГБР на Парубия укажет ущерб, нанесенный действиями Парубия. Он также предоставит список преступной группы, которая в этом участвовала, их умысел и хронологию преступления.

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“Заявление подаётся в учебно-воспитательных и фильтрационно-профилактических целях. Не переключайтесь“, - добавил Портнов.

Ранее сообщалось, что на Порошенко, Парубия и Гройсмана завели дело за захват власти.

 

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Теги: Портнов, парубий, законы, суд, ответственность
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Комментариев (1)
Boxerogos    03.07.2019, 16:48
Оценка:  +1
Boxerogos
А как этот плешивый олигофрен-псевдопатриот парубий мог подписать этот закон,если ему Педя и Ко засылали кучу бабла именно за то чтобы он этот закон не подписывал!Полоумну скотыняку парубия-на нож!
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