ГПУ обещает задержать Кузьмина и Клюева по прибытию в Украину

Участие экс-замгенпрокурора в выборах, как и бывшего главы АП, не отменяет того, что они находятся в розыске.

В ГПУ заверили, что доставят Клюева и Кузьмина в суд по приезду в страну Facebook ГПУ

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Бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина после пересечения границы Украины задержат и доставят в суд. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

“Отмечу также, что, как и в случае с Андреем Клюевым, после пересечения границы Украины Ренат Кузьмин будет задержан и доставлен в суд для избрания меры пресечения“, - написала Сарган.

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В октябре 2017 года ГПУ составила сообщение о подозрении бывшему первому заместителю генпрокурора Ренату Кузьмину в совершении ряда преступлений.

Кузьмин идет на выборы в Раду по спискам “Опозиционная платформа - За жизнь“. Напомним, 2 июля ЦИК зарегистрировала Шария и Клюева кандидатами в нардепы.

Напомним, ранее в Верховном суде заявили, что ЦИК могла отказать Шарию и Клюеву в регистрации кандидатами в нардепы.