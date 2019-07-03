В ГПУ предоставили доказательства того, что Клюев не проживал в Украине последние 5 лет

ГПУ отправила документы в ЦИК, где все подробно указано о репутации Клюева.

Клюев не проживал в Украине последние 5 лет УНИАН

Генеральная прокуратура Украины предоставила доказательства того, что бывший депутат от “Партии регионов“ и бывший глава АП при Викторе Януковиче Андрей Клюев, не проживал в Украине последние 5 лет.

Информация об этом появилась на странице Управления спецрасследований ГПУ в Facebook.

Читай также: Клюева и Шария могут лишить регистрации кандидатами в депутаты, - ЦИК

В результате всех проверок, ГПУ выяснила, что Клюев в 2014-2019 годах постоянно проживал на территории России. Данные о проживании в Украине отсутствуют.

Из-за того, что недавно ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в депутаты на парламентские выборы в Украине, ГПУ отправила документы в ЦИК, где все подробно указано о репутации Клюева.

Так в документах предоставлена расширенная информация об уголовных производствах, подозрениях в том, что Клюев совершал экономические преступления, например, препятствовал проведению собраний, митингов и демонстраций во время Революции Достоинства.

Читай также: ЦИК могла отказать Шарию и Клюеву в регистрации, - Верховный суд

“Также выражена готовность предоставить необходимые разъяснения или любую другую информация досудебного расследования, в которой будет нуждаться ЦИК“, - говорится в сообщении.

Напомним, ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в депутаты.

Позже в Киеве на Майдане Независимости началась акция “Терпеть больше нельзя“, из-за того, что Анатолия Шария и Андрея Клюева зарегистрировали кандидатами в депутаты и теперь они будут принимать участие в выборах в парламент.