ПАСЕ расстроил отзыв приглашения на выборы в Украину

В организации "готовы обсудить", как улучшить отношения с Украиной и украинской делегацией.

Президент ПАСЕ сожалеет, что организацию не пускают на выборы в Украину EPA/UPG

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Президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье выразила сожаление по поводу решения ВРУ отозвать приглашение Ассамблеи принять участие в наблюдении за выборами в Верховную Раду 21 июля. Об этом говорится в заявлении Паскье, передает УНН.

В ответ на письмо Андрея Парубия президент заявила, что Ассамблея, начиная с 1994 года, имеет давнюю практику работы с Украиной по наблюдению за выборами, что позволило “значительно улучшить“ правовую базу страны и избирательные практики.

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“Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под наблюдением Ассамблеи и обязана пригласить Ассамблею для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами“, - добавила она.

Президент сказала, что готова обсудить, как улучшить отношения между Ассамблеей и украинским парламентом и его делегацией в ПАСЕ.

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Ранее 2 июля Глава ВР Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ по осуществлению наблюдения за досрочными парламентскими выборами в Украине, которые назначены на 21 июля. 26 июня ПАСЕ вернула полномочия делегации РФ в полном объеме.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-президент Петр Порошенко отправил письма лидерам 18 стран Евросоюза.