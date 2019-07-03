Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ПАСЕ расстроил отзыв приглашения на выборы в Украину

Комментариев: 1
В организации "готовы обсудить", как улучшить отношения с Украиной и украинской делегацией.
Президент ПАСЕ сожалеет, что организацию не пускают на выборы в Украину
Президент ПАСЕ сожалеет, что организацию не пускают на выборы в Украину
EPA/UPG

Читай также: Постпред СЕ: Украина сможет вернуть Крым по “балтийской модели“

Президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье выразила сожаление по поводу решения ВРУ отозвать приглашение Ассамблеи принять участие в наблюдении за выборами в Верховную Раду 21 июля. Об этом говорится в заявлении Паскье, передает УНН.

В ответ на письмо Андрея Парубия президент заявила, что Ассамблея, начиная с 1994 года, имеет давнюю практику работы с Украиной по наблюдению за выборами, что позволило “значительно улучшить“ правовую базу страны и избирательные практики.

Читай также: Канада не будет выдавать визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами

“Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под наблюдением Ассамблеи и обязана пригласить Ассамблею для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами“, - добавила она.

Президент сказала, что готова обсудить, как улучшить отношения между Ассамблеей и украинским парламентом и его делегацией в ПАСЕ.

Читай также: “Победы в виде украинского флага над Кремлем не будет“: в МИД рассказали, когда ждать встречу в нормандском формате

Ранее 2 июля Глава ВР Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ по осуществлению наблюдения за досрочными парламентскими выборами в Украине, которые назначены на 21 июля. 26 июня ПАСЕ вернула полномочия делегации РФ в полном объеме.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-президент Петр Порошенко отправил письма лидерам 18 стран Евросоюза.

Поделись:
Теги: ПАСЕ, делегация, выборы, Украина, Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Lyonya-Space    03.07.2019, 17:03
Оценка:  0
Lyonya-Space
Них в статье не понял... Кто кого отозвал, кто кого куда послал?...
Но тётка на фото очень похожа на Элтона Джона, или он на неё.
iseamaster    03.07.2019, 16:56
Оценка:  -1
iseamaster
может быть и заявку в ЕС отозвать? Куй железо пока куётся....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь