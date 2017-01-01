В Харькова Святаша и его охрану забросали яйцами

Оппоненты поджидали депутата и кандидата в депутаты на выходе с эфира телешоу.

Полиция завела дело по статье о хулиганстве npu.gov.ua

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В Харькове неизвестные забросали кандидата в народные депутаты яйцами и зеленкой. Об этом со ссылкой на ГУ Нацполиции Харьковской области пишет УНН.

“Сегодня на площади Свободы возле Госпрома после эфира на одном из местных телеканалов возник конфликт между гражданами. Неизвестные лица забросали кандидата в народные депутаты яйцами и зеленкой“, - сообщили в ведомстве.

“Также в результате происшествия был поврежден автомобиль “Рено“, припаркованный неподалеку от места нападения“, - добавили в полиции.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) УК. Полицейские устанавливают все обстоятельства конфликта.

Как стало известно, конфликт возник у Госпрома после эфира телевизионной программы с кандидатами на местном телеканале между двумя группами лиц.

Две группы лиц ожидали выхода кандидатов - нардепа, кандидата в нардепы Дмитрия Святаша (партия “Опозиционная платформа - За жизнь“) и кандидата в депутаты (самовыдвиженца) Константина Немичева (Национальный корпус) - из студии.

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Сразу после появления политиков часть лиц направилась за Святашем и его охраной, бросая в них яйца.

Напомним, ранее в ГПУ пообещали задержать Андрея Клюева и Рената Кузьмина сразу по прибытию в Украину.