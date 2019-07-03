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Разумков объяснил слова Богдана о статусе русского языка на Донбассе

Комментариев: 5
Лидер “Слуги народа” заявил, что это личная позиция Богдана.
Разумков прокомментировал слова Богдана
Разумков прокомментировал слова Богдана
УНИАН

Глава политической партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков объяснил слова главы ОП Андрея Богдана о статусе русского языка на востоке Украины. Об этом передает Укринформ.

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Разумков заявил, что выражение Богдана о возможном статусе русского языка на Донбассе  является его личной позицией, а не позицией президента Зеленского или же политической партии “Слуга народа”.

Это позиция Андрея Богдана, который ее озвучил, - он является членом нашей команды, он является главой Офиса Президента, - и на сегодняшний момент это позиция Андрея, - акцентировал Разумков.

Также политик добавил, что языковой вопрос выносить на региональный референдум будет крайне проблематично.

Если мы говорим о том, что ранее говорил Андрей (Богдан, - ред.) - о региональных референдумах и т.д., - в первую очередь нужно будет принимать законодательную базу, которая даст возможность влиять на эти процессы, а на сегодняшний момент пока это обсуждать еще рано... на сегодняшний момент юридически, я думаю, что это реализовать будет достаточно проблематично, - добавил Разумков.

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Он также подчеркнул, что единственным государственным языком в Украине является украинский. Эту позицию неоднократно подчеркивал президент Зеленский. И сегодня гарант и его команда позицию касательно языкового вопроса не изменили.

Напомним, Богдан рассказал о языках на Донбассе. Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что украинцам могут предложить провести референдум о статусе регионального для русского языка на территории Донецкой и Луганской областей.

 

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Теги: Богдан, русский язык, Разумков, позиция
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Комментариев (5)
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Meritus    03.07.2019, 18:08
Оценка:  -1
Meritus
Оце команда у пана Володимира. Непрофіссіоналізм, ділетанство і метання із сторони в сторону..
FPN    03.07.2019, 18:04
Оценка:  +2
FPN
ДВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ОТПАДАЮТ У НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Meritus    03.07.2019, 18:10
Оценка:  -3
Meritus
Чому б на вашій історичній батьківщині не ввести стільки державних мов, скільки є національних республік і + китайський?
Ira0956    03.07.2019, 18:26
Оценка:  0
Ira0956
А все введено - например, у нас в Крыму на законодательном уровне закреплено три языка - русский, украинский и татарский.
foster12    03.07.2019, 17:51
Оценка:  0
foster12
Разумкову нужно работать главным "розъяснителем" ато ни хрена не понятно что говорят....
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