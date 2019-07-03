Разумков объяснил слова Богдана о статусе русского языка на Донбассе

Лидер “Слуги народа” заявил, что это личная позиция Богдана.

Глава политической партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков объяснил слова главы ОП Андрея Богдана о статусе русского языка на востоке Украины. Об этом передает Укринформ.

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Разумков заявил, что выражение Богдана о возможном статусе русского языка на Донбассе является его личной позицией, а не позицией президента Зеленского или же политической партии “Слуга народа”.

Это позиция Андрея Богдана, который ее озвучил, - он является членом нашей команды, он является главой Офиса Президента, - и на сегодняшний момент это позиция Андрея, - акцентировал Разумков.

Также политик добавил, что языковой вопрос выносить на региональный референдум будет крайне проблематично.

Если мы говорим о том, что ранее говорил Андрей (Богдан, - ред.) - о региональных референдумах и т.д., - в первую очередь нужно будет принимать законодательную базу, которая даст возможность влиять на эти процессы, а на сегодняшний момент пока это обсуждать еще рано... на сегодняшний момент юридически, я думаю, что это реализовать будет достаточно проблематично, - добавил Разумков.

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Он также подчеркнул, что единственным государственным языком в Украине является украинский. Эту позицию неоднократно подчеркивал президент Зеленский. И сегодня гарант и его команда позицию касательно языкового вопроса не изменили.

Напомним, Богдан рассказал о языках на Донбассе. Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что украинцам могут предложить провести референдум о статусе регионального для русского языка на территории Донецкой и Луганской областей.