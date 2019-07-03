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Зеленский должен благодарить Медведчука, который самостоятельно освобождает пленных, – эксперт

Комментариев: 5
Зеленский должен благодарить Медведчука, который самостоятельно освобождает пленных, – эксперт

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы поблагодарить главу политсовета партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" Виктора Медведчука за освобождение четырех украинских пленных. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Владимир Макаровский.

Об этом сообщают Экономические Новости.

"Виктора Медведчука можно любить, можно не любить, но это в любом случае эмоции. А факты таковы, что сегодня только он ведет эффективные, результативные переговоры по освобождению наших пленных", – написал Макаровский.

Он подчеркнул, что не президенту, не Министерству иностранных дел, а именно Медведчуку удалось освободить пленных.

"И тот факт, что именно Медведчук на прошлой неделе впервые за полтора года освободил пленных украинцев (причем, сразу четырех!) говорит о том, что он как минимум не боится брать на себя ответственность и добивается результата в столь сложных вопросах. Медведчук! Не президент Зеленский, не наш МИД – они никак не продвинулись, пальцем не пошевелили в деле освобождения украинских граждан. А именно тот самый Медведчук, которого многие считают неоднозначной фигурой", – отметил эксперт.

Он напомнил, что обвинение в адрес Медведчука – якобы он вспоминает о пленных только перед выборами – надуманы, так как он с начала конфликта освободил более 400 украинцев.

"Кстати, о Зеленском. Его раздраженная реакция на освобождение четырех украинцев удивила реально всех. Как и обвинение в адрес Медведчука, что он якобы вспоминает о пленных только перед выборами. Ведь вся страна знает, что Медведчук освободил более 400 человек начиная с 2014 года. И, по-хорошему, Зеленскому стоило бы поблагодарить Медведчука, а не публично психовать из-за него. Возникает вопрос: так кто тут более "неоднозначная фигура"?" – резюмировал Владимир Макаровский.

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Комментариев (5)
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banderivets1    03.07.2019, 18:05
Оценка:  -1
banderivets1
Україна йому дякує за війну на Донбасі
Meritus    03.07.2019, 18:05
Оценка:  0
Meritus
Питання. Кого привіз Медведчук? Підготовлених ФСБ агентів, дезертирів, зрадників, чи українських воїнів?
Скоріше всього перше.
dolores765    03.07.2019, 17:44
Оценка:  -2
dolores765
конечно
TarasChuprynka    03.07.2019, 17:36
Оценка:  +1
TarasChuprynka
Путинские штучки, чтоб создать имидж "освободителя" перед выборами. Что то освободитель последние годы не очень старался, а тут активизировался. Террористы ОРДЛО шагу не ступят без "фас" из Москвы.
Woodbrother    03.07.2019, 17:27
Оценка:  +3
Woodbrother
Офицер фсб росси медведчук может сам всех пленных освободить, но почему то не хочет. Наверное начальство на Лубянке ему запрещает .
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