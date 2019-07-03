Депутаты осилили более 2700 поправок к Избирательному кодексу

Чтобы успеть принять закон до выборов, им надо еще больше ускориться.

Депутатам нужно рассмотреть около 4500 поправок УНИАН

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Верховная Рада сегодня уже рассмотрела 2758 поправок к проекту Избирательного кодекса. Об этом сообщает УНН.

Депутаты начали сегодняшнее рассмотрение с правки номер 2301 и в течение дня рассмотрели более 450 поправок. Спикер Андрей Парубий уже закрыл пленарное заседание в среду. На следующей неделе в ВР планируют презентовать Избирательный кодекс.

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Ранее Парубий заявил, для того, чтобы успеть рассмотреть все 4,5 тысяч поправок к проекту Избирательного кодекса, народные депутаты должны работать интенсивнее, чем на прошлой сессионной неделе.

По мнению спикера, Избирательный кодекс может быть принят 4 или 11 июля 2019 года, перед внеочередными выборами в парламент.

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Напомним, ранее сообщалось, что сегодня около полудня на заседании парламента присутствовали около 50 нардепов.