В Кривом Роге током убило мужчину, который в ураган пытался украсть оборванные провода

Город после беспощадной стихии еще не успокоился.

В Кривом Роге во время мощного урагана мужчина пытался украсть с целью дальнейшей продажи оборванные электрические провода. Об этом сообщает ТСН.

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По предварительной информации, погибший прямо во время мощного урагана, который сопровождался ливнем, пытался украсть электрические провода. Видимо, мужчина не догадывался, что провода находятся под мощным электрическим разрядом. Его убило на месте.

В общем, стихия в Кривом Роге вырвала с корнями несколько сотен деревьев, оборваны линии электропередач. Около 50 тысяч жителей города на протяжении дня оставались без электричества. Поваленные деревья повредили более 80 домов. Половина из них - частные.

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Ураган в Кривом Роге хозяйничал больше часа. Посрывало рекламные щиты и затопило часть улиц. Коммунальщики работают нон-стоп.

Напомним, в Кривом Роге ураган повалил более 150 деревьев, повреждены 76 авто. Сильные порывы ветра срывали кровлю с домов.