Комитет Рады одобрил создание реестра педофилов
Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов на заседании сегодня, 3 июля, рекомендует Раде принять законопроект о создании реестра педофилов и усиление ответственности за такое преступление.
Об этом сообщил в Facebook нардеп Мустафа Найем.
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Такой реестр создан для того, чтобы не допустить педофилов на работу в детские учреждения, а также облегчит работу правоохранителям.
Доступ к реестру будет у Министерства юстиции, руководителей прокуратур и органов досудебного расследования, следователей и других уполноможенных лиц нацполиции и Государственного бюро расследований.
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Законопроект также содержит условия применения химической кастрации к людям, осужденным за сексуальное насилие в отношении детей.