Комитет Рады одобрил создание реестра педофилов

Парламентский комитет рекомендовал Раде создать госреестр лиц, осужденных за сексуальные преступления против детей.

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов на заседании сегодня, 3 июля, рекомендует Раде принять законопроект о создании реестра педофилов и усиление ответственности за такое преступление.

Об этом сообщил в Facebook нардеп Мустафа Найем.

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Он написал, что рассмотрение законопроекта стало возможным благодаря петиции, поддержали более 30 тысяч людей.

Такой реестр создан для того, чтобы не допустить педофилов на работу в детские учреждения, а также облегчит работу правоохранителям.

Доступ к реестру будет у Министерства юстиции, руководителей прокуратур и органов досудебного расследования, следователей и других уполноможенных лиц нацполиции и Государственного бюро расследований.

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Законопроект также содержит условия применения химической кастрации к людям, осужденным за сексуальное насилие в отношении детей.