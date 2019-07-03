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В НАТО рассказали о планах в Черном море и визите в Украину

Комментариев: 3
Вторая постоянная морская группа НАТО (SNMG2) прибыла в Черное море, чтобы провести патрулирование.
Корабли НАТО совершат визит в Украину
Корабли НАТО совершат визит в Украину
EPA/UPG

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Во вторник вторая постоянная морская группа НАТО (SNMG2) прибыла в Черное море, чтобы провести патрулирование. Об этом сообщает УНН.

Такое патрулирование нужно для усиления взаимодействия с союзниками и наращивания сотрудничества с партнерами по НАТО, говорится в заявлении командования НАТО.

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SNMG2 возглавляет коммодор Хосе Курц из Королевского военно-морского флота Канады с флагмана группы, фрегата Королевского военно-морского флота Канады HMCS “Торонто“. 

В группу также входят турецкий фрегат TCG Turgutreis и британский фрегат HMS “Дункан“, который зашел в Черное море вместе с “Торонто“. “Патрулирование Черного моря - это отличный способ собрать группу и объединиться под новым руководством“, - отметил Курц. 

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“Это отличная возможность для наших моряков отточить свое мастерство, потренироваться в совместной работе и укрепить прочные связи НАТО, которые связывают наши союзные и партнерские страны“, - сказал командующий.

Во время патрулирования группы в Черном море морская группа планирует нанести визит в Украину - партнер НАТО, и принять участие в учениях “Sea Breeze”, организованных совместно США и Украиной.

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“Хотя Украина не является членом НАТО, она является ценным партнером НАТО, вносит свой вклад в операции НАТО и регулярно проводит совместные демонстрации твердой приверженности международной безопасности“, - говорится в заявлении. 

“После завершения “Sea Breeze“ группа отправится в Болгарию для участия в учениях “Breeze“ перед тем, как покинуть Черное море“, - отметили в Альянсе.

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Корабли НАТО в Черном море проводят военно-морские учения Sea Breeze-2019. Маневры стартовали 1 июля в северо-западной части Черного моря. В этом году в учениях принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 19 стран. 

Учения продлятся до 12 июля. Российский Черноморский флот ожидаемо приступил к контролю за кораблями НАТО. 

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Теги: НАТО, корабли, Черное море, Sea Breeze-2019, учения, визит, Украина
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Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Ira0956    03.07.2019, 18:24
Оценка:  0
Ira0956
Война Украины и ПАСЕ набирает обороты: Делегация Ассамблеи покинула Киев
fargjon    03.07.2019, 18:18
Оценка:  0
fargjon
Учения как прикрытие к отработке нападения на рашу в случае обострения конфликта. Украина становится плацдармом для отработки ударов по обьктам в рашке.
Н а х р е н такие учения. Лучше пусть всу проводят свои учения без натовского дерьма
Николай510    03.07.2019, 18:16
Оценка:  -2
Николай510
Патрулирование кораблями НАТО в Чёрном море должно быть круглогодичным, как гарант безопасности от психически больного кремлёвского агрессора для любой причерноморской страны!
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