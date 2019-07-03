В НАТО рассказали о планах в Черном море и визите в Украину

Вторая постоянная морская группа НАТО (SNMG2) прибыла в Черное море, чтобы провести патрулирование.

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Во вторник вторая постоянная морская группа НАТО (SNMG2) прибыла в Черное море, чтобы провести патрулирование. Об этом сообщает УНН.

Такое патрулирование нужно для усиления взаимодействия с союзниками и наращивания сотрудничества с партнерами по НАТО, говорится в заявлении командования НАТО.

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SNMG2 возглавляет коммодор Хосе Курц из Королевского военно-морского флота Канады с флагмана группы, фрегата Королевского военно-морского флота Канады HMCS “Торонто“.

В группу также входят турецкий фрегат TCG Turgutreis и британский фрегат HMS “Дункан“, который зашел в Черное море вместе с “Торонто“. “Патрулирование Черного моря - это отличный способ собрать группу и объединиться под новым руководством“, - отметил Курц.

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“Это отличная возможность для наших моряков отточить свое мастерство, потренироваться в совместной работе и укрепить прочные связи НАТО, которые связывают наши союзные и партнерские страны“, - сказал командующий.

Во время патрулирования группы в Черном море морская группа планирует нанести визит в Украину - партнер НАТО, и принять участие в учениях “Sea Breeze”, организованных совместно США и Украиной.

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“Хотя Украина не является членом НАТО, она является ценным партнером НАТО, вносит свой вклад в операции НАТО и регулярно проводит совместные демонстрации твердой приверженности международной безопасности“, - говорится в заявлении.

“После завершения “Sea Breeze“ группа отправится в Болгарию для участия в учениях “Breeze“ перед тем, как покинуть Черное море“, - отметили в Альянсе.

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Корабли НАТО в Черном море проводят военно-морские учения Sea Breeze-2019. Маневры стартовали 1 июля в северо-западной части Черного моря. В этом году в учениях принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 19 стран.

Учения продлятся до 12 июля. Российский Черноморский флот ожидаемо приступил к контролю за кораблями НАТО.