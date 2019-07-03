Шарий зарегистрирован в Литве: появились доказательства

Журналисты нашли доказательства того, что скандальный блогер Анатолий Шарий длительное время не проживал в Украине.

Скандально известный блогер Анатолий Шарий, которого ЦИК зарегистрировала кандидатом в депутаты, проживал длительное время в Литве. Доказательства этому нашли журналисты издания DW.

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Так, в регулярном вестнике регистрационного центра Литвы за 2017 год (страница 8) содержатся данные о регистрации человека с аналогичным именем и фамилией - Анатолий Шарий.

В документе есть данные о регистрации физического лица-предпринимателя с соответствующим именем и фамилией. Так, в реестре указан и адрес регистрации предпринимателя Анатолия Шария - Anatolii Sharii: Вильнюс, улица Павильненю, 45.

Документ скриншот

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Напомним, СБУ начала проверку по Клюеву, Шарию и Кузьмину. Спецслужба проверит информацию о пребывании кандидатов в народные депутаты Украины на территории Украины и до конца дня предоставит информацию ЦИК.