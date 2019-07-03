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Шарий зарегистрирован в Литве: появились доказательства

Комментариев: 10
Журналисты нашли доказательства того, что скандальный блогер Анатолий Шарий длительное время не проживал в Украине.
Анатолий Шарий
Анатолий Шарий
facebook.com/anatolijsharij

Скандально известный блогер Анатолий Шарий, которого ЦИК зарегистрировала кандидатом в депутаты, проживал длительное время в Литве. Доказательства этому нашли журналисты издания DW.

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Так, в регулярном вестнике регистрационного центра Литвы за 2017 год (страница 8) содержатся данные о регистрации человека с аналогичным именем и фамилией - Анатолий Шарий.

В документе есть данные о регистрации физического лица-предпринимателя с соответствующим именем и фамилией. Так, в реестре указан и адрес регистрации предпринимателя Анатолия Шария - Anatolii Sharii: Вильнюс, улица Павильненю, 45.

Документ
Документ
скриншот

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Напомним, СБУ начала проверку по Клюеву, Шарию и Кузьмину. Спецслужба проверит информацию о пребывании кандидатов в народные депутаты Украины на территории Украины и до конца дня предоставит информацию ЦИК. 

 

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Теги: Шарий, Литва, документ, ЦИК, регистрация
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Комментариев (11)
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Котофунтик    03.07.2019, 18:14
Оценка:  +1
Котофунтик
А то,что он имеет статус беженца и в любой момент имеет право вернуться на родину и не теряя своих прав,как и любой постоянный житель страны?)))
ЗаУкраину    03.07.2019, 18:09
Оценка:  +1
ЗаУкраину
а из каких ХУ*ев он скандальный???Почему это он скандальный? Потому что сначала риги, а затем хряки преследовали его за правду???Налепили(навесили) на него кучу высосанных из под хвоста у хряка дел. Хотели засадить, завалить, но нихрена у них не вышло. Все дела закрыты, все наветчики ответили перед
ЗаУкраину    03.07.2019, 18:10
Оценка:  +2
ЗаУкраину
перед судом, и выплачивают ему бабки за ложные обвинения.
Я_Христос    03.07.2019, 18:20
Оценка:  +1
Я_Христос
Скандальный потому что от его видосов горят вышиватные пердаки.
Джо-кер    03.07.2019, 18:05
Оценка:  -6
Джо-кер
А чего этот кусок ватного дерьма в/на Россию не поехал ? Скрепы помешали ?
ЗаУкраину    03.07.2019, 18:11
Оценка:  +3
ЗаУкраину
покер, в отличии от тебя, он украинец, киевлянин. С Россией не имел, и не имеет никаких дел. Так что завали свою собачью хлеборезку.
Джо-кер    03.07.2019, 18:17
Оценка:  -4
Джо-кер
Он родился кацапом, кацапом жил и здохнет кацапом. Вата вместо головы, рот-помойное ведро.
farfalle    03.07.2019, 18:35
Оценка:  0
farfalle
Если он думает по-другому, назову его ватником и кацапoм. Эта хитровыeбaнная уловка работала 5 лет. Но теперь вас загонят обратно в схроны, cвиньи галицайские
farfalle    03.07.2019, 18:12
Оценка:  +1
farfalle
это "дерьмо" скоро будет в Раде и будешь как щенок плясать под его дудку, галицай вонючий
Джо-кер    03.07.2019, 18:19
Оценка:  -4
Джо-кер
Дурачек ты лапотный, вы, русские всегда выглядели дурачками, на фоне евреев и украинцев. Тупой неадекват-точно русской национальности((((.
farfalle    03.07.2019, 18:33
Оценка:  0
farfalle
"Дурачки" в космос летают и ракетные двигатели делают. А умные рапс собирают и гастерят по всему миру
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