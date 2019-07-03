Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ответ на закон Богомолец Подевянский предложил запретить "еб***ся"

Комментариев: 6
Мэтр сыронизировал, что придется запретить "предметы и действие", чтобы все стало хорошо.
Подервянский отреагировал на закон о дематюкации
Подервянский отреагировал на закон о дематюкации
www.facebook.com/poderviansky

Читай также: Комитет ВР предложил будущему Кабмину устроить шоу из анализа “матюков“

Украинский писатель и художник Лесь Подервянский отреагировал на законопроект о “дематюкации“ от Ольги Богомолец на своей странице в Facebook.

В частности Подервянский перепостил публикацию Айдера Муждабаева, которая доносит позицию мэтра.

“По поручению Леся Подервянского передаю всем украинским СМИ, которые в ответ на просьбу о комментарии относительно антиматюкового закона мэтр послал нах*й, его официальный комментарий“, - говорится в тексте сообщения.

Читай также: В Раду внесли законопроект об очищении языка от сквернословия

“Тут надо запретить не слова, а предметы и действие - х*й, п***ду и е****ся. И все будет хорошо!“, - считает Подервянский.

Читай также: Законопроект о дематюкации касается публичных личностей и СМИ, - Богомолец

Напомним, законопроект Ольги Богомолец о “дематюкации“ взорвал социальные сети.

Поделись:
Теги: Подервянский, Богомолец, закон, дематюкация, социальные сети
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
PanyaUA    03.07.2019, 19:47
Оценка:  +1
PanyaUA
бегмир - деби лы! пишите правильно фамилию
ВосставшийИзБана    03.07.2019, 19:37
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Интересно, какой сюрприз нам приготовили, что подкинули такое дерьмо в вентилятор? Или это альтернатива спорам о языке? Опускаемся все ниже и ниже в поисках дна.
ВосставшийИзБана    03.07.2019, 19:34
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Таким как этот чудак нужно запретить говорить и писать. Сделать себе имя из грязи - невелика заслуга.
foster12    03.07.2019, 19:28
Оценка:  -1
foster12
ЛЕСЬ КРАСАВЧИК....
Мыкола    03.07.2019, 19:07
Оценка:  -5
Мыкола
Идиот. Вот вам образец украинского "свидомого" !
Letohradek    03.07.2019, 18:58
Оценка:  -13
Letohradek
Этому кретину надо пополнить ряды зэбилов в РАДЕ ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь