В ответ на закон Богомолец Подевянский предложил запретить "еб***ся"
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Украинский писатель и художник Лесь Подервянский отреагировал на законопроект о “дематюкации“ от Ольги Богомолец на своей странице в Facebook.
В частности Подервянский перепостил публикацию Айдера Муждабаева, которая доносит позицию мэтра.
“По поручению Леся Подервянского передаю всем украинским СМИ, которые в ответ на просьбу о комментарии относительно антиматюкового закона мэтр послал нах*й, его официальный комментарий“, - говорится в тексте сообщения.
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“Тут надо запретить не слова, а предметы и действие - х*й, п***ду и е****ся. И все будет хорошо!“, - считает Подервянский.
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Напомним, законопроект Ольги Богомолец о “дематюкации“ взорвал социальные сети.