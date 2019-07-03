"Владимир, ты трус!": Ляшко резко обратился к Зеленскому
Лидер “Радикальной партии“ Олег Ляшко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и назвал его трусом.
Соответствующее сообщение появилось на странице Ляшко в Facebook.
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Радикалу не понравилось то, что Зеленский ветировал закон о Временных следственных комиссиях, который предусматривает процедуру импичмента.
Более того - он даже боится вернуть его в парламент для преодоления вето. Тянет время, чтобы мы не успели этого сделать до выборов, потому что голоса точно найдутся, - пишет Ляшко.
Лидер “Радикальной партии“ во время заседания парламента указал, что президент - это единственный в Украине человек, которого нельзя привлечь к уголовной ответственности за преступления. И только с помощью революций, когда “люди проливают свою кровь“ президента можно убрать от власти. По словам Ляшко, закон нужно принять, чтобы люди больше не погибали из-за власти.
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Ляшко также отметил то, что предвыборные обещания Зеленского оказались враньем, в том числе и обещания снизить тарифы.
Кроме того, Ляшко указал на необходимости для Зеленского быть подконтрольным народу и отчитываться за свои действия.
Хватит насмешек! Я не дам ни Зеленскому, ни новой власти шутить над людьми, повышать тарифы.., - добавил нардеп.
Ранее сообщалось, что Ляшко обвинил Зеленского в госизмене.