Обвиняемого в госизмене экс-переводчика Гройсмана выпустили из СИЗО

Суд назначил Станиславу Ежову круглосуточный домашний арест и обязал носить электронный браслет.

Голосеевский районный суд в среду, 3 июля, отпустил бывшего переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова, обвиняемого в государственной измене, из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает Радио Свобода.

Адвокат Валентин Рыбин подал ходатайство об изменении меры пресечения днем ранее - 2 июля. Он попросил суд назначить Ежову ночной домашний арест с 22:00 до 7:00. Свою просьбу адвокат обосновал тем, что недавно Конституционный суд отменил норму, согласно которой к обвиняемым в государственной измене применяется только жесткая мера пресечения - содержание под стражей. Он также добавил, что во время суда сторона обвинения, по его мнению, не довела ни вину Ежова, ни то, что в случае освобождения из-под стражи он может скрываться или влиять на свидетелей.

В ответ прокурор Игорь Крынин подал встречное ходатайство. Он попросил продолжить Ежову арест с правом выхода под залог в размере 8,3 млн гривен. Прокурор обосновал необходимость такой меры тем, что, по данным контрразведывательного управления СБУ, переводчик может бежать в Россию.

В среду, 3 июля, судья Елена Первушина объявила решение, согласно которому ходатайство прокурора было отклонено, а защиты - удовлетворен частично. Судейская коллегия назначила Ежову круглосуточный домашний арест и обязала носить электронное средство контроля. Свое решение судьи обосновали тем, что прокурор в своем ходатайстве не доказал, что в случае выхода подсудимого из СИЗО он может скрыться, повлиять на свидетелей или уничтожить доказательства.

Напомним, Служба безопасности Украины 20 декабря 2017 года сообщила о задержании чиновника секретариата Кабинета министров, который действовал в интересах российских спецслужб.

По данным следствия, чиновника, который с помощью специального оборудования собирал информацию о деятельности правительственных структур, завербовали во время длительной командировки за рубежом.

В СБУ сообщили, что чиновнику объявили о подозрении по статье о государственной измене.

По версии СБУ, задержанный чиновник секретариата Кабмина собирал информацию о зарубежных поездках и переговорах украинского премьера Владимира Гройсмана по заданию Главного разведывательного управления (ГРУ) Вооруженных сил России.

Зато в Кремле сказали, что "не имеют никакой информации" в связи этим задержанием.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet