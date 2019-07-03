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"Одна из наиболее перспективных стран": Зеленский призывает Канаду инвестировать в Украину

Комментариев: 8
Глава государства указал, что в Украине обновили некоторые службы, которые должны побороть контрабанду, коррупцию и сократить давление на бизнес.
Зеленский призывает бизнесменов Канады инвестировать в Украину
Зеленский призывает бизнесменов Канады инвестировать в Украину
facebook.com/ze2019official

Президент Украины Владимир Зеленский призывает канадский бизнес инвестировать в Украину.

Об этом он рассказал в Торонто на встрече с представителя бизнеса, которые входят в Economic Club of Canada, сообщается на сайте президента.

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Зеленский отметил, что Украина - “одна из наиболее перспективных стран с высоким потенциалом роста“, поэтому и стоит инвестировать в нашу страну.

Глава государства указал, что в Украине обновили некоторые службы, которые должны побороть контрабанду, коррупцию и сократить давление на бизнес.

Постепенно увольняются люди, которых связывали с рейдерством и манипуляциями с государственными реестрами, - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в бюджет Украины в результате прекращения контрабанды и преодоления коррупции поступит почти 10 миллиардов долларов в год.

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Более того, он отметил, что нашей стране нужны справедливые суды, ведь в данный момент никто в судебную систему Украины не верит. Зеленский обещает это изменить и его команда уже готовит план.

Президент говорит, что инвесторов могут заинтересовать в Украине IT-отрасль, “зеленая“ энергия и добыча ископаемых. В частности, канадская компания Brookfield уже инвестирует в строительство IT-центра во Львове.

Отдельной темой для обсуждения, по словам гаранта, является восстановление Донбасса и именно на этом регионе будет акцентироваться внимание.

Ранее сообщалось, что Парубий заявил, что Зеленский сорвал все сроки подписания законов.

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Теги: Зеленский, президент, инвестиции, Канада
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Комментариев (8)
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nelci    03.07.2019, 21:22
Оценка:  0
nelci
Мечтать не вредно, может быть дети Зе и доживут до этого светлого дня, если не свалят раньше куда подальше...
Мыкола    03.07.2019, 21:16
Оценка:  +1
Мыкола
Что-то напоминает цыгана, который на базаре свою клячу расхваливал ! Причем уже и дураку ясно, что кроме похлопывания по плечу запад не сделает для Украины ничего!
haarp    03.07.2019, 20:56
Оценка:  0
haarp
Стеклянный мост уже сделали ?
haarp    03.07.2019, 20:57
Оценка:  0
haarp
или бетоном вместо стекл закатали ?
VSHIVANKA    03.07.2019, 20:49
Оценка:  +5
VSHIVANKA
ЭТО НОНСЕНС.....
САМАЯ НИЩАЯ СТРАНА ЕВРОПЫ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ САМОЙ ПЕРСПЕКТИВОЙ....)))
r-efr    03.07.2019, 20:59
Оценка:  +1
r-efr
и с самой высокой коррупцией в мире.
Рондол    03.07.2019, 20:48
Оценка:  +2
Рондол
it отрасль это он у Кличко мысль стырил, то помнится тоже в программе писал изобрести украинский Windows и Google
haarp    03.07.2019, 20:43
Оценка:  +4
haarp
ошибся - одна из самых нищих стран мира
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