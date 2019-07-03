"Одна из наиболее перспективных стран": Зеленский призывает Канаду инвестировать в Украину

Глава государства указал, что в Украине обновили некоторые службы, которые должны побороть контрабанду, коррупцию и сократить давление на бизнес.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает канадский бизнес инвестировать в Украину.

Об этом он рассказал в Торонто на встрече с представителя бизнеса, которые входят в Economic Club of Canada, сообщается на сайте президента.

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Зеленский отметил, что Украина - “одна из наиболее перспективных стран с высоким потенциалом роста“, поэтому и стоит инвестировать в нашу страну.

Глава государства указал, что в Украине обновили некоторые службы, которые должны побороть контрабанду, коррупцию и сократить давление на бизнес.

Постепенно увольняются люди, которых связывали с рейдерством и манипуляциями с государственными реестрами, - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в бюджет Украины в результате прекращения контрабанды и преодоления коррупции поступит почти 10 миллиардов долларов в год.

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Более того, он отметил, что нашей стране нужны справедливые суды, ведь в данный момент никто в судебную систему Украины не верит. Зеленский обещает это изменить и его команда уже готовит план.

Президент говорит, что инвесторов могут заинтересовать в Украине IT-отрасль, “зеленая“ энергия и добыча ископаемых. В частности, канадская компания Brookfield уже инвестирует в строительство IT-центра во Львове.

Отдельной темой для обсуждения, по словам гаранта, является восстановление Донбасса и именно на этом регионе будет акцентироваться внимание.

Ранее сообщалось, что Парубий заявил, что Зеленский сорвал все сроки подписания законов.