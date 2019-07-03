Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Черное море вошел большой разведывательный корабль ВМС Франции

Комментариев: 1
Корабль Dupuy de Lome используется для ведения радиоэлектронной разведки в интересах Управления военной разведки Франции.
Корабль ВМС Франции Dupuy de Lome (Дюпюи-де-Лом)
Корабль ВМС Франции Dupuy de Lome (Дюпюи-де-Лом)
Mer et Marine

Большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome (Дюпюи-де-Лом) в среду, 3 июля, пройдя пролив Босфор, вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированные источники.

Согласно открытым источникам, корабль Dupuy de Lome используется для ведения радиоэлектронной разведки в интересах Управления военной разведки Франции (DRM).

Радиоэлектронное оборудование Dupuy de Lome включает в себя комплексы радио- и радиотехнической разведки, станцию предупреждения о радиолокационном облучении и идентификации, станции спутниковых систем связи и две навигационные РЛС. Его аппаратура позволяет обнаруживать, пеленговать и проводить технический анализ излучений различных РЛС, а также перехватывать, пеленговать и прослушивать сигналы систем связи (включая спутниковые).

Весной 2014 года во время кризиса на Украине и событий в Крыму Dupuy de Lome находился в акватории Черного моря.

Как сообщалось, военно-морские учения Sea Breeze-2019 проходят с 1 по 12 июля. В этом году в учениях принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 19 стран. Военные отработают выполнение задач по стандартам НАТО – на земле, на воде, под водой и в воздухе. Учения пройдут в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Также стало известно, что российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море. Для этого они используют противолодочный корабль Касимов и сторожевик Пытливый.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, Черное море, корабль, ВМС, Си Бриз, Военные учения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
dinops    03.07.2019, 21:31
Оценка:  0
dinops
К сожалению у Франции осталось только такое старье, только сейчас начали списывать устаревший FAMAS и менять его на HK 416(M27) и больше ни чего...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь