Новый рынок электроэнергии работает: объемы торгов увеличиваются, цена падает

В денежном выражении дневной объем торгов составил 263 млн грн. Объем физических торгов на рынке на сутки вперед в созданном украинском рынке электроэнергии в три раза больше по сравнению с рынками Венгрии, Словакии, Румынии и Чехии вместе взятыми. По этом заявил директор по управлению портфелем энергоресурсов трейдинговой компании Д.Трейдинг Дмитрий Маляр, комментируя четвертый день работы нового рынка электроэнергии Украины, пишет УНН.

“Сегодня на рынке было установлено очередной рекорд по объемам торгов в ОЭС Украины — 161 млн кВтч (+3,5% к торгам прошлого дня) причем в дневной зоне объем торгов увеличился на целых 4%. В контексте стабильных погодных условиях это более чем существенный рост ликвидности рынка. В денежном выражении дневной объем торгов составил 263 млн грн. В „сухом остатке“ объем физических торгов на рынке на сутки вперед в созданном украинском рынке электроэнергии в три раза больше по сравнению с рынками Венгрии, Словакии, Румынии и Чехии вместе взятые!!!”, — написал Маляр на ФБ странице компании Д.Трейдинг.

При этом, цена на электроэнергию на конкурентном рынке постепенно снижается.

“Относительно цен в торговой зоне ОЭС Украины. Ночная зона (офпик) торговалась на уровне 916 грн/МВтч (относительно прошлого дня цена упала на 2%). Рост спроса в дневной зоне привело к увеличению цен 11-15 часа суток, что привело к коррекции ценового индикатора рынка ОЭС Украины до 167 коп/кВтч (+1,0% к показателям прошлых суток). Объем торгов на острове БуТЕС на 4 июля значительно увеличился на 23% по сравнению с предыдущим днем, до 11 млн кВтч. Это также рекорд! Почасовые цены незначительно отличаются от ОЭС Украины. Однако, в отличие от ОЭС Украины, благодаря изменению почасового профиля поставки, цена на этом сегменте рынка снизилась до 168 коп/кВтч (-1,2%)”, — отмечает Маляр.

Эксперт также прокомментировал ситуацию вокруг приостановления Окружным административным судом Киева тарифов для НЭК “Укрэнерго”.

“Главная тема в судебной системе — реакция участников рынков на вчерашнее решение Киевского административного суда о приостановлении действия постановлений НКРЭКУ № 954 и № 955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК „Укрэнерго“. Сегодня НКРЭКУ подала соответствующую апелляционную жалобу на решение суда. Так, Регулятор отметил, что решение об установлении тарифов на услуги оператора системы передачи были приняты в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности Закона Украины „О рынке электрической энергии“ и учитывают ключевые составляющие для запуска и функционирования новой модели конкурентного рынка электрической энергии. Позиция регулятора еще раз свидетельствует о стабильности и неизменности энергетического курса на прозрачность и рыночные отношения”, — подчеркнул он.

Согласно принятому в 2017 году Верховной Радой Закона Украины “О рынке электрической энергии”, новый оптовый рынок электроэнергии был введен 1 июля 2019 года. Своевременный запуск конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро и соответствует требованиям Третьего энергетического пакета Евросоюза.