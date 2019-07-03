ЦИК отменила регистрацию на выборах Шария

На заседании в среду, 3 июля, комиссия единогласно отменила регистрацию блогера кандидатом в народные депутаты.

Анатолия Шария сняли с выборов в Верховную Раду facebook.com/anatolijsharij

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию блогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты. Соответствующее решение на заседании 3 июля поддержали все присутствующие члены ЦИК, сообщает Громадське

Причиной снятия с выборов стало то, что Шарий не проживал последние пять лет в Украине, как того требует закон.

Позже Служба безопасности Украины передала в ЦИК документы о том, что Шарий не находился в Украине с 2012 года, а Клюев - с 2014 года.

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