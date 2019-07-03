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ЦИК отменила регистрацию на выборах Шария

Комментариев: 1
На заседании в среду, 3 июля, комиссия единогласно отменила регистрацию блогера кандидатом в народные депутаты.
Анатолия Шария сняли с выборов в Верховную Раду
Анатолия Шария сняли с выборов в Верховную Раду
facebook.com/anatolijsharij
 
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию блогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты. Соответствующее решение на заседании 3 июля поддержали все присутствующие члены ЦИК, сообщает Громадське.
 
Причиной снятия с выборов стало то, что Шарий не проживал последние пять лет в Украине, как того требует закон.
 
Ранее ЦИК отменила регистрацию Андрея Клюева кандидатом на выборах в Верховную раду.
 
Напомним, 2 июля Центризбирком зарегистрировал Шария кандидатом на досрочных выборах в парламент.
 
Позже Служба безопасности Украины передала в ЦИК документы о том, что Шарий не находился в Украине с 2012 года, а Клюев - с 2014 года.

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Теги: Выборы, ЦИК, регистрация, кандидат, Анатолий Шарий, шарий, Парламентские выборы 2019
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Джо-кер    03.07.2019, 23:56
Оценка:  -5
Джо-кер
Лошара ватный, давай до свидания, кусок дерьма.
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