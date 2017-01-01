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Пресс-секретарь Зеленского ходила на допрос в ГПУ

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Юлия Мендель посетила Генпрокуратуру 1 июля, но отказалась давать показания в связи с ее заявлением о том, что украинские военные обстреливают мирное население на Донбассе.
Юлию Мендель вызывали на допрос в ГПУ
Юлию Мендель вызывали на допрос в ГПУ
Iuliia Mendel/Facebook
 
Генеральная прокуратура в среду, 3 июля, направила запрос в Офис президента Украины  относительно заявлений пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

ГПУ просит предоставить информацию относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний пресс-секретаря президента Зеленского о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о ситуации, когда 6 июня 2019 года в прямом эфире телеканала 1+1 Мендель сообщила о случаях обстрела украинскими военными гражданских объектов в ответ на провокации сепаратистов.
 
"Это выступление сразу было распространено в средствах массовой информации и пророссийских Интернет-изданиях с утверждением о том, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса и такие факты, как считают авторы соответствующих сообщений, признали в Администрации президента Украины", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
 
Также пресс-служба ведомства указала, что слова Мендель, вероятно, будут поданы российскими представителями в Офис прокурора Международного уголовного суда как доказательство якобы нарушения законов и обычаев войны украинскими военными и могут стать основанием для обвинения ВСУ в обстрелах.
 
В связи с данной ситуацией пресс-секретарь президента была вызвана 1 июля 2019 года в ГПУ для допроса в качестве свидетеля с целью разъяснения вышеуказанных публичных высказываний. Однако, как заявили в ГПУ, она отказалась давать показания и указать источник информации, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее.
 
В ГПУ уточнили, что на данный момент уголовные производства по заявлениям Мендель не начинались, а запрос в Офис президента был направлен для разъяснения ее действий как лица, уполномоченного обнародовать официальную позицию главы государства.
 
Напомним, 3 июня стало известно, что пресс-секретарем президента Владимира Зеленского стала журналистка Юлия Мендель

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Теги: Генпрокуратура, спикер, ГПУ, Администрация Президента, допрос
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Источник: korrespondent.net

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