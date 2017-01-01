В РФ выдвинули обвинения 18 украинским морякам
Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года.
В Кремле заявили, что Москва не изменит позицию по вопросу освобождения украинских моряков. В РФ считают, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе.
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В конце ноября 2018 года российский спецназ захватил три украинских корабля на подходе к Керченскому проливу.
В ходе атаки были задержаны 24 украинских моряка, которых удерживают в СИЗО в Москве. РФ выдвинула им обвинение в "незаконном пересечении границы".
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