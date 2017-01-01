ЦИК зарегистрировала 317 официальных наблюдателей

За досрочными парламентскими выборами в Украине будут наблюдать представители иностранных государств и международных организаций.

ЦИК регистрирует наблюдателей на выборах в Верховную Раду Getty Images

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 3 июля зарегистрировала 317 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщает Интерфакс-Украина

По информации отдела взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, зарегистрированы семь официальных наблюдателей от двух иностранных государств и 310 - от девяти международных организаций.

В частности, на заседании в среду, 3 июля, ЦИК зарегистрировала по два официальных наблюдателя от Литовской Республики и Международной неправительственной организации Координационный ресурсный центр.

Кроме того, в одномандатных избирательных округах комиссия зарегистрировала уполномоченных лиц от политической силы Патриот, а в общегосударственном многомандатном избирательном округе - уполномоченных от партии ВО Свобода.

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