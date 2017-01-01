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ЦИК зарегистрировала 317 официальных наблюдателей

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За досрочными парламентскими выборами в Украине будут наблюдать представители иностранных государств и международных организаций.
ЦИК регистрирует наблюдателей на выборах в Верховную Раду
ЦИК регистрирует наблюдателей на выборах в Верховную Раду
Getty Images
 
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 3 июля зарегистрировала 317 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
 
По информации отдела взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, зарегистрированы семь официальных наблюдателей от двух иностранных государств и 310 - от девяти международных организаций.
 
В частности, на заседании в среду, 3 июля, ЦИК зарегистрировала по два официальных наблюдателя от Литовской Республики и Международной неправительственной организации Координационный ресурсный центр.
 
Кроме того, в одномандатных избирательных округах комиссия зарегистрировала уполномоченных лиц от политической силы Патриот, а в общегосударственном многомандатном избирательном округе - уполномоченных от партии ВО Свобода.
 
 
Ранее сообщалось, что представители Миссии БДИПЧ ОБСЕ планируют привлечь во время выборов около 850 наблюдателей.
 
Напомним, 2 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для наблюдателей ПАСЕ.

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Теги: Выборы, ЦИК, Наблюдатели, Парламентские выборы 2019
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Источник: korrespondent.net

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