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Путин назвал условие улучшения отношений с Киевом

Комментариев: 4
Президент Украины должен наладить контакт с соотечественниками на Донбассе, указал российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
 
Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью газете Corriere della Sera, что диалог и улучшение отношений между Москвой и Киевом возможны, если президент Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания. Об этом в четверг, 4 июля сообщило агентство ТАСС.
 
"(Конструктивный диалог с Киевом) возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами. И украинские власти должны уважать минские соглашения, а не игнорировать их", - подчеркнул Путин.
 
Он также добавил, что "граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему".
 
 
Ранее президент РФ выразил уверенность, что Москва восстановит взаимодействие с Киевом, несмотря на состояние отношений с украинскими элитами. 

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Теги: Украина-Россия, Путин, Владимир Путин, диалог, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Мухоморище    04.07.2019, 06:40
Оценка:  0
Мухоморище
Отъеbитесь от Украины.Вы уже настоп#здели со своим руским миром.НХ пошли.
Колишній-східняк    04.07.2019, 05:49
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Если уж это внутриукраинский конфликт, как утверждает Кремль, то какого рожна Уйло нам указывает, что нужно нам делать?
Колишній-східняк    04.07.2019, 05:52
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Это мы должны спрашивать Зелю о выполнении или невыполнении его предвыборных обещаний, поскольку это мы его избрали президентом (я лично голосовал против). А Уйлу до этого нет абсолютно никакого дела.
ЗаУкраину    04.07.2019, 06:16
Оценка:  -3
ЗаУкраину
Россия, во главе с пУ, стояла и стоит на защите угнетенных соотечественников. Ты б\у и тебе подобные к ним не относитесь, поэтому и брюзжите как маразматики.
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