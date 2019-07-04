Под Станицей Луганской горит заминированный лес

От взрыва мины ранен один человек.

В среду вблизи с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки в 2 местах на общей площади около 20 га. Тушение не проводится в связи с тем, что данная территория заминирована.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

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Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. Пиротехническим подразделением ГСЧС проводятся работы по разминированию местности.

По состоянию на 7:00 4 июля к месту пожара направлено 110 чел. и 25 ед. техники, из них от ГСЧС 86 чел. л/с и 20 ед. техники, в том числе пиротехническая группа в составе 10 человек и 3 ед. техники.

Как сообщалось 1 июля, масштабный пожар потушили в зоне ООС - подозревают диверсию.