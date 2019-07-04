На одесском пляже "Ланжерон" девушки отравили дальнобойщиков: Один скончался

Задержанным подозреваемым 23 и 28 лет.

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На популярном одесском пляже “Ланжерон“ произошла страшная трагедия. Здесь в результате отравления скончался дальнобойщик из Винницы.

Об этом сообщает Думская.

Двое дальнобойщиков познакомились с двумя девушками из Одесской области. Когда они общались на берегу моря, девушки подсыпали мужчинам в спиртное неизвестный препарат, после чего оба потеряли сознание.

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По данным издания, один мужчина так и не пришел в себя. Как только один из дальнобойщиков очнулся он обнаружил, что воровки забрали у них телефоны и деньги.

По данным полиции, правоохранители задержали жительниц Белгород-Днестровского района в возрасте 23 и 28 лет. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК (разбой).

Как сообщалось 18 июля 2018, клофелинщица соблазняла, грабила и убивала мужчин в Херсонской области.