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Тепло и солнечно: чем удивит погода 4 июля

Комментариев: 1
Синоптики прогнозируют дожди и грозы всего в четырех областях.
Погода 4 июля
Погода 4 июля
meteo.gov.ua

Сегодня, 4 июля в Украине ожидается классический летний день. Синоптики прогнозируют дожди всего в четырех областях. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины без осадков. Воздух прогреется от +20 до +25 градусов.

На востоке страны практически везде тепло и солнечно. Дожди и грозы вероятны в Донецкой области. На улице +21…+27 градусов по Цельсию.

В Херсоне, Запорожье и Крыму ожидаются дожди и грозы. В остальной части Южной Украины тепло и солнечно. На термометре +26…+29 градусов.

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На севере страны сегодня классический летний день без осадков. Воздух прогреется от +20 до +23 градусов.

В Центральной Украине сегодня солнечно и тело. Синоптики осадков на протяжении дня не прогнозируют. Столбик термометра максимально поднимется к отметке +27 градусов.

В Киеве 4 июля солнечно и тепло. Воздух прогреется от +21 до +23 градусов.

Напомним, по нескольким областям пронесся ураган: повалены деревья, оборваны провода. К счастью, никто из людей не пострадал. 

 

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Теги: погода, синоптики, Укргидрометцентр
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Комментариев (1)
КимЧенПых    04.07.2019, 09:26
Оценка:  0
КимЧенПых
блять, лучше не показывайте прогноз погоды. и так позора много.
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