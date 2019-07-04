Тепло и солнечно: чем удивит погода 4 июля

Синоптики прогнозируют дожди и грозы всего в четырех областях.

Сегодня, 4 июля в Украине ожидается классический летний день. Синоптики прогнозируют дожди всего в четырех областях. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины без осадков. Воздух прогреется от +20 до +25 градусов.

На востоке страны практически везде тепло и солнечно. Дожди и грозы вероятны в Донецкой области. На улице +21…+27 градусов по Цельсию.

В Херсоне, Запорожье и Крыму ожидаются дожди и грозы. В остальной части Южной Украины тепло и солнечно. На термометре +26…+29 градусов.

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На севере страны сегодня классический летний день без осадков. Воздух прогреется от +20 до +23 градусов.

В Центральной Украине сегодня солнечно и тело. Синоптики осадков на протяжении дня не прогнозируют. Столбик термометра максимально поднимется к отметке +27 градусов.

В Киеве 4 июля солнечно и тепло. Воздух прогреется от +21 до +23 градусов.

Напомним, по нескольким областям пронесся ураган: повалены деревья, оборваны провода. К счастью, никто из людей не пострадал.